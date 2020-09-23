تأبينًا لمؤسسها.. فرقة رضا تواصل عروضها على «البالون»

تستمر فرقة رضا تحت قيادة دكتور محمود صلاح الدين مدير الفرقة في تقديم عروضها الفنية على مسرح البالون حتى الأحد القادم، بمناسبة تأبين فنان الشعب محمود رضا وإحياء ذكراه الخالدة من خلال تقديم رقصاته التي أبدع في تصميمها ورقصها على خشبة المسرح.وأقامت الفرقة احتفالية عالمية الأحد الماضي من إخراج عادل عبده رئيس قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية وحضرها العديد والعديد من القيادات الفنية تقدمهم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور مجدي صابر رئيس الأوبرا، كما حرصت الفنانة القديرة سميحة أيوب ولبلبة، والدكتور مدحت العدل والإعلامية بوسي شلبي على حضور الحفل.وشهدت العروض إقبالا جماهيريا كبيرا يحسب للمنظومة الحالية للفرقة، مما جعل مدير الفرقة يفكر فى استمرار العروض وعدم توقفها استثمارا لهذا الإقبال الكبير.وكانت وزارة الثقافة قد أصدرت كتابا تذكاريا بهذه المناسبة ويتم توزيعه يوميا قبل العرض على الجمهور ويضم كلمات عن محمود رضا يشمل كلا من وزيرة الثقافة، الفنان خالد جلال، الفنان عادل عبده، الفنانة فريدة فهمي، الدكتور أشرف زكي، الفنان محمد صبحي، الدكتور محمود صلاح الدين مدير الفرقة الخالى، الدكتور عصمت يحيى، الدكتور مجدي صابر، الفنان الجداوي رمضان، الفنان نبيل مبروك، الفنان علي الجندي، الفنان سيف عبدالرحمن، الفنان محيي إسماعيل، والمايسترو هشام نبوي.جدير بالذكر أنّ فنان الشعب محمود رضا قد ولد عام 1930 بالقاهرة وتخرج في كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1954 وأسس فرقة رضا للفنون الشعبية مع شقيقه الراحل على رضا وطاف قرى مصر لنقل صورة واضحة عن العادات والتقاليد في مختلف المحافظات، والتي برزت مصداقيتها في تصميماته الناجحة وقام بتصميمات الاستعراضات التي وصلت بالفرقة إلى العالمية،