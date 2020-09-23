شفرة إحباط المؤامرة.. كيف واجه الرئيس الحربين الداخلية والخارجية على مصر؟

خيوط المؤامرة

مشروعات الدمار

الدور التخريبى لتركيا وقطر

الموقف الإيرانى والأمريكى

نهاية الجماعة

الحاضنة البريطانية

المنظمات المجتمعية.. طريق صناعة الفوضى

شهدت المؤامرة على مصر والمنطقة مراحل تحول وتصاعد منذ الحرب على العراق عام ٢٠٠٣، وصولًا لتدريب الجماعات الإعلامية والإرهابية ومنظمات حقوق الإنسان ومشاهير دعوات إسقاط الأنظمة، وهى وسائل تستهدف مصر من الغرب والشرق والشمال والجنوب والعمق.فى كتاب «أوقفوا هذا الرجل.. شفرة المؤامرة على مصر»، الصادر هذا الشهر عن دار الجمهورية للصحافة، يرصد الكاتب الصحفى بسام عبدالسميع، مشروعات المؤامرة الكبرى على مصر والمنطقة العربية، عبر سبعة أطراف هى «تركيا وقطر وإيران وإسرائيل والإخوان وأمريكا وإثيوبيا»، ونجاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، رغم كل تلك المخططات وبدعم من الجيش والشعب، فى إسقاط مسار التآمر الإرهابى الداخلى والخارجى، وإيقاف خطط استهداف مصر وجيشها ومحاولات إشغاله.يشير الكاتب إلى أن الخطط التآمرية على مصر تغيرت وتبدلت تفاصيلها، بناء على رد الفعل المصرى، الذى يصعب التكهن به أو معرفته، إذ حاولت أطراف المؤامرة ضد مصر إيقاف الجهود الإصلاحية التى اضطلع الرئيس السيسى بالقيام بها، ولكنه نجح فى إنقاذ مصر من تتار العصر وأغلق فصلًا مظلمًا من التاريخ سعى فيه المتآمرون لأكثر من ثمانين عامًا للسيطرة على مصر.منذ رسالته التى قدمها حينما كان عميدًا فى القوات المسلحة، أكد الرئيس السيسى أنه يتعين على القوت الأمنية للدولة تكوين ثقافة تثبت الالتزام التام نحو الدولة لا الحزب الحاكم، وتهيئة وإعداد الجماهير التى تعيش فى ظل النظام لتحقيق دور مشترك فى الحكم الديمقراطى، منوهًا بأنه لكى تنجح الديمقراطية فى المنطقة لا بد أن تعكس مصالح الشرق الأوسط وليس مصالح الولايات المتحدة فقط، ولا بد أن يُنظر للديمقراطية كعامل مفيد لشعوب الشرق الأوسط، من خلال احترام الطبيعة الدينية للثقافة السائدة، كما يتعين على الديمقراطيات الغربية تقديم المساندة، من خلال توفير الدعم الاقتصادى والتعليمى والتقنى للمساعدة بتعزيز عملية التطور والتغيير.أحدث الرئيس السيسى بما فعله فى مصر صدمة لدى المتآمرين، فصاروا يتخبطون من منابع النيل إلى ليبيا إلى البحر المتوسط وسيناء، إذ قام بتحويل مصر من السير بقوة نحو الهاوية خلال عامى ٢٠١١ و٢٠١٢ إلى وقف نزيف السقوط، وبداية الصمود ومعاودة السير بقوة غير مسبوقة إلى المستقبل، مع جرأة فى مواجهة التحديدات.يقول الكاتب: أدى ما فعله الرئيس السيسى فى مصر من تطوير لمختلف القطاعات إلى حالة من الصدمة أصابت المتآمرين بالجنون ودفعتهم للإعلان عن مخططهم، بدءًا من لعبة السدود فى إثيوبيا، والتدخل فى ليبيا وإحداث اضطرابات فى البحر المتوسط ودعم وتمويل جماعات مرتزقة فى سيناء لإحداث عمليات إرهابية ضد الجيش والشرطة وقيام وسائل إعلامية مأجورة ببث الشائعات وتجنيد مرتزقة لنشر أكاذيب عبر وسائل التواصل الاجتماعى وصناعة ملفات أزمة مثل حلايب وشلاتين.ويوضح الكاتب أن ثمة خطة صهيونية تسير فى المرحلة الحالية بنظام سيولة الحدود، لتتم إضافة مناطق جديدة أو استبعاد مناطق أخرى، وفق ظروف استمرار العمليات، وهو ما تجلى فى أزمة اليمن بمحاولة تركيا حجز مقعد فى إحداث الشغب مقابل تخفيف الاضطرابات فى ليبيا، وكذلك إسهام الصهيونية فى إقامة مشروعات السدود، تحت زعم التنمية والحقوق المائية لتنفيذ مخطط منع المياه عن مصر أو إيصالها إلى تل أبيب عبر سيناء ضمن مخطط من النيل إلى الفرات، كما تدعم تركيا وقطر مشروع السد الإثيوبى، مع قيام تركيا بتهديد مصدر ثروة الغاز فى البحر المتوسط بواسطة قرصنة تركية بدأت من قبرص واليونان بالقرب من المياه الاقتصادية البحرية، وأيضًا، تشارك تركيا وقطر فى تهديد أمن الحدود المصرية من الجهة الشرقية فى سيناء بواسطة كتائب بيت المقدس بدعم وتمويل من الدوحة وتهديد وجودى للجبهة الغربية بواسطة ميليشيات القاعدة وعناصر داعش.من أبرز محاولات التآمر على مصر ومصالحها سد النهضة الإثيوبى، فقد جاء ليحقق أعلى نقاط المؤامرة التى تم إنجازها بسرعة، وبدء عمليات الملء له، معلنة إثيوبيا أنها فوق الجميع، نتيجة الوجود القطرى التركى الإسرائيلى الأمريكى خلف المشروع، وهو ما جعل سد النهضة الإثيوبى أحد أخطر الاختبارات فى تاريخ مصر، والذى ستحدد نتيجته مستقبل مصر والمنطقة، لا سيما أن أى عمل يؤدى إلى تقليل حصة مصر من المياه يعد اغتيالًا للحاضر والمستقبل.ويرى الكاتب أن المخطط الصهيونى الأمريكى القديم المتجدد يستهدف الضغط على مصر لإمداد تل أبيب بالمياه عبر الحديث عن قضية تدويل الأنهار، من خلال هيئة مشتركة، من مختلف الدول المتشاطئة فى نهر النيل، وهو ما يجرى العمل عليه منذ «ثيودور هرتزل» الأب الروحى للصهيونية، متوقعًا استمرار إحداث قلاقل متنوعة باستخدام الذراع التركية والإثيوبية والجماعات الإرهابية فى سيناء والمرتزقة فى وسائل الإعلام التى تنفذ مهمة لتشويه الإنجازات المصرية الحالية، بعدما تعرضوا لصدمة كبيرة نتيجة التطور العسكرى والاقتصادى السريع فى مصر، خلافًا لما كانوا يدبرون ويأملون.يتعرض الكتاب للحديث عن الدور التخريبى الذى تحاول قطر باستمرار الاضطلاع به، مشيرًا إلى أنها تختص بتوفير الموارد المالية اللازمة لمشروع من النيل إلى الفرات وتسخر الأبواق الإعلامية لتغيير الوعى العربى وتقديم صور مشوهة عن الحقائق وممارسة الكذب المصور والمفضوح، إضافة إلى تمويل منظمات حقوق الإنسان ومحطات الارتزاق، سواء إعلاميًا أو مجتمعيًا واستضافة بعض العناصر الإرهابية والتكفل بنفقاتها فى أوروبا والسودان.من جهة أخرى، تختص تركيا بالتدريب العسكرى وتوفير مقر دائم لقادة الجماعات الإرهابية فى أنقرة وإسطنبول والاعتماد على معلومات واستشارات وخدمات البيانات المقدمة من الجانب الصهيونى، كما تتدفق الأسلحة التركية إلى ليبيا أمام المجتمع الدولى، رغم وجود حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا منذ ٢٠١١، إذ تواصل تركيا دورها التخريبى بعد أن فتحت حكومة الوفاق أبوابها أمام مرتزقة وإرهابيين أرسلتهم تركيا لدعمها فى مواجهة الجيش الوطنى.يلفت الكاتب إلى أن إيران اختصت بتوفير التدريب والدعم العسكرى على الأرض فى العراق وسوريا ولبنان واليمن عبر الميليشيات وتقديم نفسها بشكل دائم على أنها الشريك الإقليمى لأمريكا فى اللعب بالمنطقة، وأما عناصر الجماعات الإرهابية فتحددت مهمتها فى إحداث عمليات تخريب والتنقل عبر الطائرات التركية والإيرانية إلى المناطق المقرر تخريبها.ويُبيّن الكاتب أن الدور الأمريكى يختص بعدة مهام فى مشروع المؤامرة، تتلخص فى منع أى قرارات دولية تدعم حظر هذه التحركات أو محاربتها وتقديم بعض المعلومات لمزيد من النشاط التخريبى وإشغال العالم بقضايا أخرى، مثل الصراع التجارى مع الصين، وتمرد الكورى الشمالى، وإخافة دول الخليج من التوسع الإيرانى وتقسيم العراق وسوريا وليبيا، كما تعمل أمريكا على تسهيل التحركات الإرهابية وتوفير كل الظروف الداعمة لإنجاح مخططات التآمر على مصر والدول العربية.تحدث الكاتب عن تنظيم الإخوان، موضحًا أنه نشأ فى مصر منذ ما يقرب من تسعة عقود، وانتشر وتشعب وتطور خارجها وشابته صراعات داخلية استطاع حصرها والتخلص منها، وحرص على أن تكون العلاقة بين المركز والأطراف شاملة وتكاملية. وعلى امتداد تاريخه كان التنظيم يجد الملجأ والحاضنة الخارجية خلال أزماته مع السلطة فى مصر، واستقر عدد من قيادات الإخوان فى أوروبا، وخاصة فى بريطانيا لتأتى تركيا الحاضنة الأكبر فى تاريخ الجماعة وتتبعها قطر.صارت تركيا المقر الرئيس لتنظيم الإخوان الدولى، بعد أن كانت بريطانيا وأوروبا الحاضنتين الرسميتين والرئيسيتين للجماعة على مدار تاريخها، إذ استقبلت تركيا الآلاف من قيادات الإخوان من مصر وليبيا والسودان وتونس وسوريا ومن مناطق أخرى، وقدمت الدعمين المعنوى والمادى ومنحت العديد منهم الجنسية التركية لتحقيق الحماية القانونية بعد إدراج أسماء هذه الشخصيات فى قوائم المطلوبين على ذمة أحداث وعمليات إرهابية.ويلفت الكاتب إلى أن النزوات الأردوغانية تلاقت مع هروب الجماعات، فكوّنت ملامح التخريب، وبدأت تسعى للانتشار بقوة بالارتكاز على أوهام مشروع الصهيونية ليتقاسما معًا تلك المنطقة خلال التنفيذ، على أن تنتهى الجماعة الإرهابية والأوهام الأردوغانية مع نهاية المشروع التدميرى للمنطقة.يوضح الكاتب أن بريطانيا كانت هى المؤسس والراعى الرسمى لجماعة الإخوان لنحو أربعة عقود، لتقوم بعد ذلك بتسليمها لأمريكا فى سبعينيات القرن الماضى، ملتزمة بدور الوصيف فى التوجيه والدعم، وهو ما تأكد فى العام ٢٠١٥، حينما صنف الكثير من الدول جماعة الإخوان بأنها جماعة إرهابية وحظر كل أنشطتها، إلا أن الحكومة البريطانية أعلنت أن الجماعة غير مرتبطة بنشاط يتصل بالإرهاب فى المملكة المتحدة أو ضدها.ولقد ارتبط انتشار تنظيم الإخوان فى الشرق الأوسط بجماعات مختلفة، بدءًا من الجماعات المسلحة حتى الجمعيات الخيرية، فكثير من الأحزاب السياسية والجماعات فى الشرق الأوسط لها جذور فى الإخوان، ولا تحمل هذه الأحزاب مسمى الإخوان، كما أنها لا تكشف بوضوح عن صلاتها بها، ومن شمال إفريقيا إلى اليمن كان تنظيم الإخوان متورطًا بدعم وتأسيس جماعات الإسلام السياسى البارزة، التى يحاول أردوغان تجميع قادتها والإمساك بخيوط تحركاتهم داخل بلدانهم وخارجها، لتحقيق مهمته المكلف بها.يقول الكاتب: يعمل الإخوان بمفهوم «الضرورات تبيح المحظورات»، ما يجعلهم شجرة خبيثة لأى جهات تخطط لتنفيذ عمليات إجرامية أو تخريبية، ولقد تحولت أنقرة من عاصمة متقدمة تريد الانضمام لأوروبا إلى مقر لإقامة واستضافة ودعم الإرهابيين، فأردوغان يترقب الحصول على أحد الموانئ البحرية اليمنية ليعزز دوره فى مشروع المؤامرة على مصر بالوجود فى البحر الأحمر والبحر المتوسط وليبيا مع توفير عمليات الدعم عبر مجموعات فى السودان ودول منابع النيل خاصة إثيوبيا، أما قطر فتعمل على توفير البيئة المؤهلة للدخول التركى فى اليمن عبر تمويل جماعة الإخوان المسيطرة على عدد من المناطق، إذ يلعب القيادى الإخوانى حمود سعيد المخلافى دورًا بارزًا فى هذا المشروع، حيث افتتح عددًا من المعسكرات لتجنيد عناصر الإخوان ودعا اليمنيين إلى العودة من الجبهات الحدودية للانضمام إلى تلك المعسكرات.تتغير بنية الجماعات الإسلامية بتغير الهدف الذى تسعى إليه والوسيلة التى تنتهجها فى سبيل بلوغه، فإذا كانت تؤمن بأن أقصر الطرق لوصولها إلى السلطة هو العنف، أو على الأقل تعتقد أن حمل السلاح هو إقامة لفريضة الجهاد فإنها تميل إلى التنظيم العنقودى، أو على الأقل المزاوجة بين بنيتين؛ الأولى علنية تنتج الخطاب وتوزعه وتتفاعل مع الجماعات الأخرى ومع الدولة بخطابها ومؤسساتها، والثانية سرية تحيط فكرها وأهدافها وطريقة عملها بالحذر الشديد والكتمان.ينتقل الكاتب للحديث عن التأثير الذى مارسته البرامح التنموية ومنظمات المجتمع المدنى عبر ما يقرب من ثلاثة عقود، فقد استطاعت تحقيق العديد من المؤامرات بتغيير الوعى وصناعة الفوضى، وقاد الرئيس الأمريكى السابق أوباما المشروع التدميرى الأمريكى، عبر أدوات أجنبية وعربية فى مقدمتها قطر التى وفرت الأموال المؤهلة لتسهيل عملية الفوضى بكرم عربى بالغ.عملت منظمات مجتمع مدنى كأدوات فى الحروب الجديدة لإحداث تشقق فى المجتمع من الداخل وخضع المشاركون فى الدورات التدريبية لتأسيس منظمات المجتمع المدنى لبرامج مكثفة فى الدوحة ولندن وفيينا وأمريكا وبريطانيا، أكسبتهم المعرفة بأدوات خلق الفوضى السياسية وصناعتها وحرب اللاعنف عبر الأدوات الاحتجاجية وصناعة الرأى العام والتأثير والتغيير المجتمعى، ومع مطلع الألفية الجديدة تهيأت المنطقة عبر المجموعات الإعلامية لتصعيد النتائج من خلال مجموعات صناعة الفوضى السياسية وتحطمت هذه الخطط تدريجيًا مع تصاعد ظهور الرئيس عبدالفتاح السيسى وتوليه مقاليد الحكم فى مصر، إذ قاد عمليات المواجهة والإسقاط لهذه المخططات فى الداخل المصرى والمنطقة مستخدمًا كل الأدوات المتاحة فكريًا وعمليًا وعسكريًا لوقف هذا المشروع التخريبى.ومن المستوى الإقليمى إلى العالمى، صارت المؤامرة تحت ستار برنامج الزمالة لجون سميث عبر التحالف القطرى الإيرانى التركى الإسرائيلى، حيث عمل برنامج «جون سميث» على تجنيد شباب تحت شعار برامج تنمية وإعداد القادة، ومن أهم المبادرات المؤثرة فى المنطقة التى تتقاطع مع برامج جون سميث «مبادرة الشراكة العربية» التابعة لوزارة الخارجية البريطانية، ومبادرة «الزائر الدولى» التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، ومبادرة «الشراكة الأمريكية» الشرق أوسطية ومبادرات مؤسسة «آنا ليند»، وهذه البرامج تهدف إلى تقويض وهدم الأنظمة الشرعية بدول مجلس التعاون والدول العربية واختراقها من قبل القيادات الشبابية والمجتمعية، التى سيتم إشراكها وتفعيلها بالبرنامج أو البرامج المصاحبة وركزت على الجوانب الشبابية وبناء وتعزيز شبكة النشطاء بدول المنطقة، بالإضافة إلى الجوانب التى هى محل اهتمام جون سميث مثل الحكم الرشيد وسيادة القانون كما استهدفت الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان والحقوق السياسية والمدنية وقضايا الفكر والدين.وتسهم قطر بدور تخريبى فى تلك المنظمات، إذ أنشأت عدة مراكز تخدم المخططات التخريبية الفكرية وتفتيت المجتمعات، وتشمل قائمة هذه المراكز: «المركز العربى الأوربى لحقوق الإنسان والقانون الدولى»، و«مركز الكرامة ومعهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان»، و«مركز الخليج لحقوق الإنسان»، و«المركز الأوروبى للديمقراطية وحقوق الإنسان»، و«المركز الأوربى البحرينى لحقوق الإنسان»، وتعد مؤسسة قطر الخيرية إحدى الجهات الرئيسية فى تمويل الحراك الفوضوى بالدول العربية تحت مسميات الثورة والنضال وحقوق الإنسان، من أجل تعزيز نقمة الشعوب على حكامها وقادتها عبر قضايا حقوق الإنسان. يوضح الكاتب: «تدعم قطر منظمة سوليا للتواصل الاجتماعى فى نيويورك، كورشة عمل للطلبة الجامعيين ويشترك فيها أكثر من ١٠٠ جامعة من ٢٨ دولة فى الشرق الأوسط وإفريقيا، ويتم الاشتراك فى هذه المنظمة عبر برامج المحادثة الإلكترونية المفتوحة على مستوى العالم، وتشكل هذه الآلية خطورة كبيرة على المجتمعات، حيث لا يمكن مراقبة أو معرفة ما يدور فى هذه المحادثات بسبب سرية الكود المخصص للدخول إلى الموقع، وتعد هذه الآلية من الطرق الحديثة التى تستخدمها جهات ومنظمات استخباراتية لتجنيد العملاء والتواصل معهم، وهو ما يهدد استقرار أى دولة، والأخطر أن القائمين على تدريب الأعضاء ينتمون لجماعة الإخوان ومنظمات وأجهزة أمنية، وهو ما يدلل على التحالف بين كل هذه المجموعات بصور متنوعة».ويتابع: تواصل مائدة الدوحة التخريبية استضافة مختصين من مراكز دراسات لدعم تمدد الجماعة الإرهابية لإثارة الفوضى وتعزيز النزاعات العربية وتهديد السلم المجتمعى وتحقيق الأهداف التخريبية بالمنطقة، فقطر اتجهت فى مجال دعم المراكز الاستراتيجية ومراكز الأبحاث إلى دعم وعقد تحالفات استراتيجية مع مركز السلام الأمريكى لتأزيم العديد من الملفات الحقوقية والسياسية لدول المنطقة خاصة البحرين ومصر.