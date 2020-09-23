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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نبيل عبدالسلام يدعو المحامين للانضمام إلى لجنة الحريات

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 08:25 م
نبيل عبد السلام،
نبيل عبد السلام،
محمد جعفر
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دعا نبيل عبد السلام، مقرر لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، محامي مصر المهتمين بقضايا الحريات، إلى الانضمام إلى اللجنة لإعادة هيكلتها في مرحلة جديدة من مراحل نقابة المحامين.

وقال "عبدالسلام" في رسالة مسجلة للمحامين، إن لجنة الحريات هي إحدى اللجان المنبثقة من نقابة المحامين، وهي من أهم اللجان التي تعمل داخلها، وعلى رأسها النقيب العام والمجلس العام، وبدأت اليوم أولى اجتماعاتها برئاسة النقيب العام وحضور أعضاء اللجنة، مؤكدًا أن قانون المحاماة ألزم المحامين بالدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين.

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