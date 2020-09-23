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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عضو بالشيوخ: خطاب السيسي بالأمم المتحدة خارطة طريق للمنطقة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 08:46 م
النائب أحمد عبدالماجد
النائب أحمد عبدالماجد
أشرف لاشين
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أشاد النائب أحمد عبدالماجد عضو مجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ75، مضيفًا أنها خارطة طريق للمنطقة العربية والأفريقية، وأن الرئيس أكد موقف مصر الثابت تجاه عدد من القضايا التي تمس أمنها القومي، والتي جاءت حاملة عدد من التحذيرات للدول المعادية من الاقتراب من الأمن القومي المصري والليبي تحديدا.

وأكد عبدالماجد في بيان له اليوم، أن الرئيس تحدث عن الإرهاب وضرورة التزام الدول بقرارات مجلس الأمن المتعلقة به، مشددا بأنه يجب أن يتم معاقبة الدول التى تدعم الإرهاب وتقوم بنقل الميليشيات المسلحة خاصة من سوريا إلى ليبيا خلال الفترة الأخيرة، وأن الأخذ برؤية الرئيس في حل القضايا والأزمات وتحقيق التعاون الدولي الجاد سوف يخلص العالم من شرور وويلات الإرهاب الأسود الذي بات يهدد الجميع دون استثناء.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الرئيس السيسي دائما يطالب بالسلام في المنطقة والعالم، ويدعو دائما إلى حل جميع المشكلات والقضايا في المنطقة بالحوار، ويضع أمامه ضرورة إحياء مسيرة السلام في الشرق الأوسط وحل القضية الفلسطينية، والأزمة الليبية والسورية، ودائما يؤكد على تعزيز مفهوم الأمن القومى وضرورة إرساء الأمن والسلم القومى للشعوب وهو ما أكد على أهميتها.

ولفت النائب إلى أن الرئيس تحدث عن الجهود المصرية المبذولة فى ملف التنمية المستدامة، من أجل توفير حياة كريمة تليق بطموحات الشعب المصرى.

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