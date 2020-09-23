الحرية المصري: السيسي أعاد لمصر وضعها الطبيعي بين الدول

أثنى المحاسب أحمد مهنا، عضو المجلس الرئاسي والأمين العام لحزب الحرية المصرى، على استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، كلا من عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، لبحث الجهود المصرية والتصدى للتنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة فى المنطقة.وأكد مهنا، أن الرئيس السيسي أعاد لمصر وضعها الطبيعي بين الدول وريادتها للمنطقة، فمنذ توليه الحكم نجح فى التصدى لأعداء الخارج ومواجهة الإرهاب عن الدول العربية والتحرك نحو تحقيق الوحدة العربية من جديد، وظهر ذلك واضحا فى اللقاءات والمحافل الدولية وأيضا فى التشاورات واللقاءات مع الدول، وآخر الحفاظ على حقوق الشعب الليبي من المغتصبين وإعلان مبادرة القاهرة للسلام، والتى على أثرها حققت نجاحات محلوظة فى ليبيا.وأشار إلى أنه بالأمس القريب استمعنا إلى كلمة الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذى أكد فيه دور مصر في مكافحة الإرهاب، مضيفا أن هناك دولا تسعى جاهدة لتحقيق مخططاتها لتقسيم الشرق الأوسط ويستهدفون من وراء ذلك تفريق كل دول المنطقة من خلال أداة الإرهاب، مؤكدا أن الرئيس السيسي وجه رسائل قوية للدول الممولة للإرهاب، وتأكيده على إدراكه الكامل لجميع الدول والجهات التي تستهدف أمن مصر القومي.