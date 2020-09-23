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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الجمعة.. قطع المياه عن بولاق الدكرور وأرض اللواء لمدة 8 ساعات

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 07:01 م
قطع المياه
قطع المياه
محمد إبراهيم
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أنه نظرًا لقيام جهاز تعمير القاهرة الكبري بتنفيذ أعمال تحويل خطي مياه شرب أقطار 500 مم، 300 مم والتي تعوق أعمال تنفيذ محور ترعة الزمر أسفل كوبري ناهيا والربط على خط مياه قطر 800 مم قائم ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة الأمر الذي يترتب عليه قطع المياه عن مناطق (حي بولاق الدكرور وأرض اللواء) لمدة 8 ساعات وذلك اعتبارًا من العاشرة مساء الجمعة المقبل وحتى السادسة من صباح السبت.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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