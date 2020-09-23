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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أمل رمزي: الرئيس وضع رؤية مصر الكاملة أمام الأمم المتحدة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 09:49 م
أمل رمزي، عضو مجلس
أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ
إسلام نصير
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قالت أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضع رؤية مصر الكاملة والواضحة أمام العالم خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ75، في العديد من القضايا التي تهم الشأن الداخلي في مصر، وكذلك مساندة مصر لكافة الدول العربية في قضاياها الإقليمية.

وثمنت "رمزي"، في بيان لها، حديث الرئيس الذي أكد فيه أن مصر توجه كافة أشكال الدعم والتمكين للمرأة المصرية في كافة المجالات، واستشهاده بحفظ حقها بالمجالس النيابية وتمثلها تمثيلا مناسبا بما لا يقل عن ربع مقاعد المجلس، فضلا عن الجهود المبذولة في مكافحة مظاهر العنف ضد المرأة بكافة أشكاله، وسن التشريعات الرادعة لمواجهة هذه المظاهر.

ولفتت بأن الرئيس واجه دول العالم بواجباتهم الإنسانية نحو قضية اللاجئين، ووضعهم أمام مسئولياتهم وإعطائهم درسا في كيفية الحفاظ على حقوقهم دون متاجرة أو ابتزاز، لا سيما وأنهم غادروا بلادهم بسبب الحروب والازمات السياسية، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي الوقوف بجانبهم ودعمهم.

وتابعت رمزى، قائلة: ان مصر استضافت 6 ملايين لاجئا على أرضها ولم تقصر ليوم واحد معهم، ولم تفرق بينهم وبين شعبها حيث يتمتعون بكافة الخدمات التىي تقدمها الدولة للمصريين.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن موقف مصر ثابت في دعمها للقضية الليبية واللجوء للحلول والتسويات السياسية، وسعيها في بذل كافة الجهود التي تدعم استقرار وأمن الشعب الليبي والحفاظ على حقوقه.

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