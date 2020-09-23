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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

طليقة «فلوكس» تتهمه بتحطيم سيارتها.. والنيابة تغرمه 20 ألف جنيه

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 06:57 م
فلوكس
فلوكس
ندى حمدي
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كشفت مصادر أمنية، ملابسات اتهام الفنان أحمد فلوكس بتحطيم سيارة سيدة في مدينة الشيخ زايد.

وأكد المصدر أن التحريات أشارت إلى أن السيدة هي طليقة الفنان فلوكس، وهي من حررت محضرا ضده.

وأضافت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث، والعميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد عمرو حجازي مفتش مباحث الشيخ زايد، أنه منذ قرابة شهر ونصف حررت طليقة فلوكس محضرا ضده بقسم الشرطة، اتهمته فيه بالاصطدام بسيارتها عمدا أثناء ركنها بالشارع ما أدى لحدوث تلفيات بها.

وتبين أنها ذات السيدة التي حاول فلوكس الدخول اليها في كومبوند تقطنه وتشاجر مع أفراد الأمن، وتعدى على أحدهم لمنعه من الدخول اليها، وأجرت النيابة تحقيقا مع فلوكس في اتهام السيدة بتحطيم سيارتها، وقررت إخلاء سبيل فلوكس بكفالة قدرها ٢٠ ألف جنيه على ذمة التحقيقات.

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