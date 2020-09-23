محافظ قنا يقدم واجب العزاء لشهيديّ لقمة العيش بقرية الترامسة

قدم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، واجب العزاء لأسرة شهيديّ لقمة العيش مبارك سعيد عسران ونجله "عمرو" من أبناء قرية الترامسة واللذان لقيا مصرعهما أثناء محاولاتهما استخراج "أحجار الفخار" التي تُستخدم في صناعة الأدوات الفخارية، رافقته المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات التنفيذية.وتقدم المحافظ بخالص العزاء لأسرة الفقيدين سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم أهلهما الصبر والسلوان.وأكد الداودي على دعمه الكامل لأسرة الشهيدين، حيث تم إدراجهم ببرنامج تكافل وكرامة وإعادة تأهيل منزل الأسرة من خلال إحدى مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى دعمهم من خلال التضامن الاجتماعي للبدء في إنشاء مشروع إنتاجي لرفع المستوى المعيشي للأسرة.