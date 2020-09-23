محافظ قنا يشهد حفل تخريج أول دفعة من فصول مدرسة مياه الشرب

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا حفل تخريج وتسليم عقود العمل لعدد 48 طالبا من خريجي الدفعة الاولي من فصول التعليم والتدريب المزدوج لمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد محمد جلال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والمهندس جمال الحسيني الرئيس السابق للشركة، وعدد من القيادات التنفيذية وأهالي الخريجين.هنأ المحافظ الطلاب بتخرجهم واستلامهم لعقود العمل بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بوظيفة فني محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، داعيا إياهم باستكمال مسيرتهم العلمية والالتحاق بالتعليم الجامعي، ومتمنيا لهم دوام التوفيق في حياتهم العلمية والعملية.كما جدد محافظ قنا تهنئته للطلاب الثلاثة الحاصلين على المركز الأول علي مستوي الجمهورية للتعليم الفني، مؤكدا أن فصول التعليم والتدريب المزدوج لمياه الشرب والصرف الصحي أعطت مثالا يحتذي به بين مدارس التعليم الفني بالمحافظة لما أظهرته من مستوى متميز في أساليب الدراسة والتفوق العلمي لطلابها.ووجه الداودي شكره لقيادات المنظومة التعليمية ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة على جهودهم للنهوض بالمنظومة التعليمية.. لاسيما فيما يتعلق بمنظومة التعليم المزدوج الذي يهدف إلى تخريج كوادر فنية من أبنائنا الطلاب قادرة على مواكبة التطور العلمي في شتى التخصصات الفنية التي تخدم المجتمع.فيما أشار العميد محمد جلال إلى أن إنشاء فصول مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي ساهم في إعداد خريجين ذوي خبرة عالية في أعمال التشغيل والصيانة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي قادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة في محطات مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تتيح الحفاظ على تلك الاستثمارات الضخمة والارتقاء بجودة المنتج من تلك المحطات.