تعرف على أسعار ومواعيد القطار الروسي الجديد

تصدرت مواعيد القطار الروسي الجديد محركات البحث؛ حيث طلب الجمهور المواعيد والتذاكر الجديدة لتلك القطارات التي قامت بتشغليها الهيئة العامة للسكك الحديدية التي عددها إلى 68 عربة ضمن خطة توريد 1300 عربة جديدة.

مواعيد القطار الروسي الجديد

وأما عن مواعيد قطارات الوجه القبلي، فيتحرك القطار رقم 1004 من القاهرة إلى أسيوط، في تمام الساعة 8:15 صباحًا، ويصل أسيوط الساعة 1:30 مساءً.

ويتحرك قطار 1008 من القاهرة إلى أسوان، الساعة 11:15 مساءً، ويصل أسوان 12:30 صباحًا، ويعود قطار رقم 1007 من سوهاج إلى القاهرة، الساعة 5:00 مساءً، ويصل القاهرة 11:55 صباحًا.

ويخرج قطار رقم 1005 من محطة أسيوط إلى القاهرة، في تمام الساعة 5:30 مساءً، ويصل القاهرة الساعة 10:45 صباحًا.

ويتحرك القطار رقم 1009 من محطة أسوان إلى القاهرة الساعة 7:20 مساءً، ويصل القاهرة الساعة 8:05 صباحًا.

مواعيد قطارات الوجه البحرى

يتحرك من محطة رمسيس بالقاهرة متجها إلى الإسكندرية قطار رقم 1131، في تمام الساعة 8:10 صباحًا، ويصل الساعة 11:05 صباحًا.

ويتحرك القطار رقم 1130 من الإسكندرية إلى القاهرة قطار رقم 1130الساعة 4:35 مساءً، ويصل القاهرة الساعة 7:25 مساءً.

قطارات جديدة

وكشفت هيئة السكك الحديدية عن تشغيل مواعيد القطار الروسي الجديد رقم 1008، اعتبارًا من صباح الغد الخميس "القاهرة- أسوان" بـ 10 عربات حيث يقوم الساعة 11.15مساء ، ويصل في تمام الساعة 12.30 صباحا، وتشغيل امتداد قطار 1004 روسي "القاهرة - أسيوط" إلى أسوان يوم 9/30 حيث يتحرك من المحطة فى تمام، 9.30 صباحا من القاهرة ليصل 11.10م أسوان، وتشغيل امتداد قطار 1005 روسي "أسيوط - القاهرة" إلى أسوان يوم 1/10 حيث يتحرك في انلن 11.30صباحا من أسوان يصل 12.50 ص إلى القاهرة.

أسعار تذاكر القطار الروسي الجديد

وأما عن أسعار تذاكر القطار الروسي الجديد التي حددتها هيئة السكك الحديدية فجاءت كالتالي: أسوان -القاهرة والعكس، وأسوان- أدفو 20ج

أسوان- كوم أمبو 15ج،أسوان- اسنا 25ج، أسوان- نجع حمادي 45ج، وأسوان- سوهاج 55ج، جرجا- سوهاج 15ج،، أسوان-الأقصر 30جنيها، أسوان- قنا 45جنيها، وأما عن سعر تذكرة القطار من أسوان إلى القاهرة والعكس 85 جنيها كما تم تحديدها من قبل الهيئة، وأما من أسيوط حتى القاهرة والعكس 50 جنيها، وإلى سوهاج 55 جنيها

أقرأ أيضا:

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 22-9-2020



