فرنسا تدعو إلى ضغوط قوية لإيجاد حل للأزمة فى لبنان

دعت فرنسا اليوم الأربعاء إلى فرض ضغوط قوية ومتقاربة من المجتمع الدولي من أجل تشكيل حكومة في لبنان وإخراج البلد من أزمة خانقة.وقال وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو حول لبنان على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنّ "القوى السياسية لم تنجح بعد في التوافق على تشكيل حكومة، وبالتالي فإنّ ضغوطًا قوية ومتقاربة من جهتنا أمست ضرورية من أجل دفع المسئولين اللبنانيين نحو احترام التزاماتهم".