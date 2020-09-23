موقع بريطاني يسلط الضوء على مشروع الطاقة النووية في مصر

سلط موقع "أويل برايس" البريطاني الضوء على مشروع الطاقة النووية في مصر الذي يقام في منطقة الضبعة والذي يعد أول محطة للطاقة النووية بالقاهرة.وذكر الموقع البريطاني إنه على الرغم من التأخير في البدء بالمشروع بسبب فيروس كورونا ولكن خطط الحكومة لم تتأثر ومن المقرر المضي قدما كما هو مخطط له.وتابع أن المحطة ستكون قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة وسط الطلب المتزايد من السكان، مشيرا إلى أن مشروع مصر النووي حاز على أهمية استراتيجية من قبل الحكومة ما أدى إلى تصوره وتنفيذه بطريقة من أعلى إلى أسفل.وأوضح الموقع أن هذا المشروع كما هو الحال مع العديد من المشاريع الأخرى في القارة تقوده روسيا بالتعاون مع المسئولين المصريين المحليين.