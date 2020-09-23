من المطبخ المصري.. فطائر الكوسا للرجيم
الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 08:35 م
سلمى بدرطباعة
نقدم وصفة فطائر الكوسا للرجيم من المطبخ المصري على شكل فطائر لذيذة وخفيفة ومشبعة، جربيها حتى تحصلين على إحساس بالراحة عند الأكل.
المقادير:
- الكوسا: 2 ثمرة كبير الحجم.
- البصل: 1 ثمرة صغير الحجم مبشورة.
- البيض: بيضتين مخفوقين.
- طحين: 6 ملاعق كبيرة.
- بيكنج بودر: ملعقة صغيرة.
- ملح: ملعقة صغيرة.
- فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة.
- الزيت النباتي: 2 ملعقة كبيرة.
طريقة التحضير:
- أبشري الكوسا واخلطيه مع البيض والبصل والطحين والبيكنج باودر والملح والفلفل في وعاء حتى تمتزج المكونات.
- سخني مقلاة واسعة وأضيفي الزيت.
- أضيفي حوالي ربع كوب من خليط الكوسا والبيض وحمريه لمدة دقيقتين ثم حمريه من الجهة الأخرى.
- كرري العملية حتى انتهاء الكمية.
- قدميه ساخنًا إلى جانب السلطة أو صلصة الرانش الخفيفة حسب الرغبة.
المقادير:
- الكوسا: 2 ثمرة كبير الحجم.
- البصل: 1 ثمرة صغير الحجم مبشورة.
- البيض: بيضتين مخفوقين.
- طحين: 6 ملاعق كبيرة.
- بيكنج بودر: ملعقة صغيرة.
- ملح: ملعقة صغيرة.
- فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة.
- الزيت النباتي: 2 ملعقة كبيرة.
طريقة التحضير:
- أبشري الكوسا واخلطيه مع البيض والبصل والطحين والبيكنج باودر والملح والفلفل في وعاء حتى تمتزج المكونات.
- سخني مقلاة واسعة وأضيفي الزيت.
- أضيفي حوالي ربع كوب من خليط الكوسا والبيض وحمريه لمدة دقيقتين ثم حمريه من الجهة الأخرى.
- كرري العملية حتى انتهاء الكمية.
- قدميه ساخنًا إلى جانب السلطة أو صلصة الرانش الخفيفة حسب الرغبة.