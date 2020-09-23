من المطبخ المصري.. فطائر الكوسا للرجيم

المقادير:

طريقة التحضير:

نقدم وصفة فطائر الكوسا للرجيم من المطبخ المصري على شكل فطائر لذيذة وخفيفة ومشبعة، جربيها حتى تحصلين على إحساس بالراحة عند الأكل.- الكوسا: 2 ثمرة كبير الحجم.- البصل: 1 ثمرة صغير الحجم مبشورة.- البيض: بيضتين مخفوقين.- طحين: 6 ملاعق كبيرة.- بيكنج بودر: ملعقة صغيرة.- ملح: ملعقة صغيرة.- فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة.- الزيت النباتي: 2 ملعقة كبيرة.- أبشري الكوسا واخلطيه مع البيض والبصل والطحين والبيكنج باودر والملح والفلفل في وعاء حتى تمتزج المكونات.- سخني مقلاة واسعة وأضيفي الزيت.- أضيفي حوالي ربع كوب من خليط الكوسا والبيض وحمريه لمدة دقيقتين ثم حمريه من الجهة الأخرى.- كرري العملية حتى انتهاء الكمية.- قدميه ساخنًا إلى جانب السلطة أو صلصة الرانش الخفيفة حسب الرغبة.