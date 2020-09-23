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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جمعية رسالة تتبرع بجهاز تنفس لحضانات أطفال مستشفى أسوان الجامعي

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 06:40 م
اللواء أشرف عطية،
اللواء أشرف عطية،
أسوان_إسراء توفيق
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تبرعت جمعية رسالة للأعمال الخيرية بجهاز السيباب الخاص بحضانات الأطفال لمستشفى أسوان الجامعى، وخاصة بعد تلاحظ وجود نقص بالمستشفى لهذا الجهاز الحيوى، والذى يساهم فى منع انسداد مجرى الهواء أثناء النوم ويعد من الأجهزة التكنولوجية الحديثة ذات الكفاءة والجودة العالمية، وذلك فى مبادرة إنسانية واستجابة لطلب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالمساهمة فى إنقاذ حياة الأطفال المبتسرين داخل الحضانات.

ومن جانبه؛ أشاد اللواء أشرف عطية، بالدور المجتمعى المتميز الذى تقوم به جمعية رسالة وغيرها من الجمعيات والمؤسسات الخيرية لدعم الجهود الحكومية بما يصب فى مصلحة المواطنين بتوفير الإمكانيات والمعدات الضرورية لأداء الخدمة الصحية بجودة عالية، مشددًا على أن هذا الجهاز تم تسليمه إلى إدارة المستشفى الجامعى، حيث سيقوم المحافظ شخصيًا بمتابعة تشغيله وصيانته مع حصر الاحتياجات الأخرى فى المستلزمات والأجهزة الطبية حتى تقوم جامعة أسوان بتوفير هذه الاحتياجات.

وكشف محافظ أسوان بأن منظومة التأمين الصحى الشامل ستساهم فى القضاء نهائيًا على المشاكل والمطالب الجماهيرية الخاصة بأجهزة حضانات الأطفال، حيث سيتم زيادة الحضانات إلى 243 جهازا بدلًا من 180 جهاز، بجانب زيادة أجهزة التنفس الصناعى للحضانات من 15 جهازا إلى 91 جهازا.
جمعية رسالة تتبرع بجهاز تنفس لحضانات أطفال مستشفى أسوان الجامعي
اللواء أشرف عطية،
جمعية رسالة تتبرع بجهاز تنفس لحضانات أطفال مستشفى أسوان الجامعي
جمعية رسالة تتبرع بجهاز تنفس لحضانات أطفال مستشفى أسوان الجامعي
اللواء أشرف عطية،
جمعية رسالة تتبرع بجهاز تنفس لحضانات أطفال مستشفى أسوان الجامعي

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