الخيانة الزوجية.. خطر يشبه السرطان ويدفع للانتحار

تعتبر الخيانة الزوجية، من أكثر الأمور صعوبة على نفسية المجني عليه، وتطرقت الكثير من الدراسات، لتوضيح التأثير النفسي العائد على الزوجة كونها الضحية، ولكن في بعض الأحيان يقع الرجل ضحية خيانة الزوجة.ونبهت رئيسة قسم الأمراض النفسية في المستشفى الجامعي في براغ الدكتورة لاورا ياناتشكوف، إلى أن الناس الذين يتعرضون للخيانة الزوجية يعانون بشكل مشابه لما يشعر به الناس الذين تظهر لديهم الأمراض السرطانية أي الشعور بالأسف الشديد وخيبة الأمل والشعور بالإهانة والألم والخوف لأن أحلامهم وخططهم تنهار، ويتوقفون بشكل مفاجئ عن معرفة كيفية مواجهة أعباء الحياة لوحدهم.ووفقا لما ذكره موقع "ويب ميد" الطبي، أكد الأطباء أن تأثير الخيانة الزوجية علي الرجل، قد يصل إلى التفكير في الانتحار.وأضاف الأطباء، أن الاكتئاب والقلق الدائم، من الأمراض النفسية التي تؤثر على الرجل ضحية الخيانة.وأشار الأطباء، إلى أن العصبية المفرطة وانعدام الثقة في الآخرين، من المشكلات النفسية التي تؤثر على ضحية الخيانة سواء الرجل أو المرأة.وتعتبر التعاسة الزوجية من الأسباب الحقيقية التي تدفع الزوجة إلى الخيانة، وليس بالضرورة أن تكون أهداف خيانة الزوجة جنسية.