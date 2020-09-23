محمد عبدالعزيز يترشح للنواب ضمن قائمة «من أجل مصر»

أعلن محمد عبدالعزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، خوضه انتخابات مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر، عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.وقال عبدالعزيز: "يشرفني ترشحي لانتخابات مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر"، محافظة القليوبية ممثلا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت فتح الباب لتلقي طلبات الترشيح من الخميس ١٧-٩-٢٠٢ حتى يوم السبت ٢٦-٩-٢٠٢٠، وذلك لانتخاب ٢٨٤ مقعد الفردي ومثلهم للقائمة المغلقة، كما تقرر بدء الاقتراع بالخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية يوم الأحد ٢٧-٩-٢٠٢٠ حتى يوم السبت ١٠-١٠-٢٠٢٠، على أن يتم تسجيل بيانات المصريين بالخارج وطباعة أوراق الاقتراع يومي الاثنين والثلاثاء ١٩و ٢٠-١٠-٢٠٢٠ للمرحلة الأولى، والاثنين والثلاثاء ٢و٣-١١-٢٠٢٠ للناخبين بالمرحلة الثانية.