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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تعتزم فرض إجراءات جديدة جراء ارتفاع إصابات كورونا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 06:34 م
إصابات كورونا
إصابات كورونا
وكالات
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تستعد الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء، للإعلان عن قواعد جديدة جراء ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد.

وقال الناطق باسم الحكومة جابريل أتال بعد اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء: "الوضع يتدهور بشكل أسرع في بعض المناطق من أخرى. وهناك ضغط كبير على المستشفيات في بعض المناطق".

وأضاف أتال أن وزير الصحة أوليفييه فيران سوف يستعرض إجراءات جديدة، وكذلك خريطة جديدة للوضع الصحي في مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وجرى فرض قواعد مختلفة بشأن التجمعات وساعات عمل الحانات أو شرب المواد الكحولية في المدن الكبرى مثل مارسيليا وبوردو وليون في الأسابيع الأخيرة.

وحتى الآن لم تفرض مثل تلك الإجراءات في باريس، ولكن العاصمة لديها أحد أعلى معدلات الإصابة في مختلف أنحاء البلاد، بحسب أحدث نشرة أسبوعية من وكالة الصحة العامة الوطنية.

وكانت الحالات الجديدة المؤكدة أعلى من عشرة آلاف لمدة ستة أيام من السبعة أيام الماضية، مقارنة بأقل من ألف يوميا في الأسابيع التي تلت إغلاقا وطنيا استمر 55 يوما والذي جرى رفعه في مايو الماضي.

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