خالد بدوي يخوض انتخابات النواب عن قائمة «من أجل مصر»

أعلن خالد بدوي، خريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خوضه انتخابات مجلس النواب القادم مُرشحًا عن القائمة الوطنية من أجل مصر.وقال بدوي في بيان ترشحه: "يُشرّفني أن أُعلِن خوض انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠م على مقاعد "القائمة الوَطنية من أجل مِصر" عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين".وأضاف: "كما أنني أُعاهِدُ الله وأُعاهِدكم أن أكون عند حُسن ظَنّكم جميعًا من الأسكندرية إلى أسوان؛ نائبًا للشعب أستنصِرُ به وأنصُره؛ وأُدافِع عن حقوقه ومُمتلكاته"، مؤكدًا عمله على رفعة البلاد وشعبها العظيم، الذي لطالما ضرب أروع الأمثلة في الصبر والتحمل.