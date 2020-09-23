حنان مطاوع: ترشيحى لجائزة أفضل ممثلة فى إفريقيا خطوة أعتز بها

رشحت الفنانة حنان مطاوع خلال الأيام الماضية لجائزة أفضل ممثلة في إفريقيا عن دورها في فيلم "قابل للكسر" في إطار الدورة الخامسة مع مهرجان "فيسباكو" ببوركينا فاسو، وهو من أقدم مهرجانات السينما الإفريقية.وأعربت "مطاوع" في تصريح لـ"الدستور" عن سعادتها الشديدة لهذا الترشيح من قبل المخرج أحمد رشوان، وتتمنى أن تحصد هذه الجائزة لتكون بها عند حسن ظن متابعيها ومحبيها الذين يتمنون لها التوفيق دائمًا، لافتة إلى أنها تعتز بهذه الخطوة سواء في حال فوزها بالجائزة أم لا، موضحة أنها تتمنى التوفيق للجميع.ويقام حفل توزيع الجوائز يوم السبت 14 نوفمبر، وسيتم التصويت بين 30 سينمائيا من أعضاء الأكاديمية وهم من السينمائيين والأكاديميين المنتمين لـ10 كليات فنية وإعلامية متخصصة، والتصويت متاح للجمهور أيضًا على موقع الأكاديمية على الإنترنت لمدة شهر.وكانت أكاديمية سوتيجي Sotigui أعلنت عن ترشيح الفنانة المصرية حنان مطاوع عن دورها في فيلم "قابل للكسر" للمخرج أحمد رشوان عن جائزة أفضل ممثلة في إفريقيا، في إطار الدورة الخامسة لجوائزها السنوية بالتعاون مع مهرجان "فيسباكو" ببوركينا فاسو، وهو من أقدم مهرجانات السينما الإفريقية.