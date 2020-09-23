رئيس جامعة بنى سويف يقرر تعديل مواعيد الحضور والانصراف للعاملين

قرر الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، تعديل مواعيد الحضور والانصراف للعاملين بالجامعة تيسيرا عليهم ومراعاة لظروفهم الاجتماعية ورفعا للعبء عن السيدات العاملات، وتماشيا مع رؤية الدولة في رفع المعاناة عن العاملين.والتقى رئيس الجامعة، العاملين في الاجتماعات التي تعقد بشكل دوري لمتابعة سير العمل وتوجيه الشكر لهم لما بذلوه في الفترة الماضية من مجهود وخلال الاجتماعات استمع لمطالبهم وناقشهم طبقا لما هو معتاد منه في سياسة الباب المفتوح.وأكد رئيس الجامعة أنه قرر تعديل مواعيد الحضور والانصراف للعاملين، كالآتي: مواعيد الحضور بكليات غرب من الساعة 8:30 إلى الساعة 2:30 للسيدات، ومن الساعة 8:30 إلى الساعة 3 عصرًا للرجال.وأضاف: كليات شرق النيل من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 2:30 بعد الظهر وذلك اعتبارًا من الأحد المقبل، مع احتفاظ المرأة العاملة بحقها في الاستثناءات ساعة الرضاعة، ذوي الاحتياجات الخاصة، المرأة الحامل.