كواليس حركة «القضاء الإداري».. ٨ دوائر جديدة وزيادة دوائر الضرائب

وافقت الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الاداري، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين- رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار توفيق الشحات عضو المجلس الخاص - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري، على اعتماد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الاداري للعام القضائي 20202021، وذلك خلال الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الاداري.وأكدت الجمعية العمومية برئاسة المستشار محمد حسام الدين، على أمور هامة متعلقة بتنظيم سير العمل بالمحاكم، كضرورة الالتزام بتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن بعض الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا، وبخاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية من قبل القضاة والموظفين والجمهور، والالتزام بالتباعد المكاني، وتعقيم قاعات الجلسات والطرقات وأماكن ارتياد الجمهور، مع مراعاة رفع الجلسة فى حالة حصول تزاحم داخل القاعة ضمانًا لسلامة الجميع.وصرح المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمي، أن الحركة القضائية الجديدة تضمنت ضخ دماء جديدة فى دوائر محكمة القضاء الإداري، حيث تم ضم أكثر من 150 من شباب القضاة للعمل بدوائر المحكمة، لاعطائهم فرصة في المشاركة في قاطرة إنجاز الدعاوى والطعون القضائية التى تنظرها المحكمة، كذلك إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في جهود العدالة والترضية القضائية من خلال دوائر المحكمة المختلفة.وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن المستشار محمد حسام الدين رئيس المجلس، اهتم فى اجتماع الجمعية العمومية إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأنه روعي أيضا زيادة عدد دوائر الضرائب لسرعة الفصل فيها لاستقرار الموازنة العامة للدولة، لتخفيف الاعباء على المتقاضين وتحقيق العدالة إليهم.وتضمنت الحركة تشكيل الدائرة الآولي والمختصة بنظر دعاوى الحقوق الحريات والتى يرأسها المستشار توفيق الشحات رئيس محكمة القضاء الإدارى، وعضوية المستشارين سامى عبد الحميد، هانى عبد الوهاب، أحمد المهدي، مصطفى عبد التواب، رجب تغيان، محمد عبد الخالق، نوح حسين، أحمد هجرس، صلاح مسعود بهجت محمد، محمد مصطفي؛ نواب رئيس مجلس الدولة.وتضمنت الحركة القضائية تشكيل واختصاصات ومواعيد انعقاد محاكم القضاء الاداري على مستوي الجمهورية في العام القضائي 20202021، وذلك بما يضمن المحافظة على معدلات الإنجاز العالية التي تم تحقيقها خلال العام القضائي المنصرف 2019-2020، ويهيئ للسادة المستشارين أعضاء المحاكم إنجاز المهام المنوطة بهم في تحقيق العدل وإعلاء الحق، ويسهم في سرعة الفصل في الطعون المقامة أمام المحكمة.هذا وقد أنشأ مجلس الدولة طبقًا لقرار الحركة الجديد ثمانية دوائر جديدة بمحكمة القضاء الإداري فى عدد من محافظات الجمهورية لتسهيل التقاضي على كاهن المواطن والتي تختص بنظر المنازعات الإدارية، وهي:أولا: دائرة بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة يكون مقرها مجلس الدولة بالقاهرة تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يأتي:1-الطعون الاستئنافية على الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية للتعليم والصحة، والمالية بالقاهرة.2-منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدوائر.ثانياَ: دائرة بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة يكون مقرها مبنى مجلس الدولة بالقاهرة تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يأتي:1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين وإعادة التعيين والترقية والنقل والندب والإعادة والإجازات الخاصة بدون مرتب وإنهاء الخدمة وتقارير الكفاية والإحالة إلى المعاش بالنسبة للعاملين بالجامعات والمعاهد والجهاز المركزى للمحاسبات والبنوك والهيئات العامة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم – وإن إحالة هذه القوانين الخاصة أو اللوائح إلى تطبيق قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة – الملغى – أو قانون الخدمة المدنية – وكذا منازعتهم التي لا تختص بها أي دائرة أخرى.2- المقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين الذىن تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم.3- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.4- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذية المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدوائر.ثالثاَ: دائرة بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة يكون مقرها مجلس الدولة بالقاهرة تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يأتي:1- التسويات والمرتبات والبدلات الوظيفية والمعاشات وجميع المنازعات المالية للعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم لوائح خاصة أو لورثتهم – وإن أحالت هذه اللوائح الخاصة إلى تطبيق قانون نظم العاملين المدنيين بالدولة – الملغى – أو قانون الخدمة المدنية – عدا ما تختص به دائرة أخرى.2- طلب التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.3- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدوائر.رابعاَ: دائرة بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة يكون مقرها مبنى مجلس الدولة بالعباسية تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يأتي:1- سائر المنازعات الضريبية لمحافظة الجيزة – عدا ما تختص به دائرة أخرى.2- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.خامسا: دائرة بمحكمة القضاء الإداري بمحافظة الإسكندرية يكون مقرها مبنى مجلس الدولة بالإسكندرية تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يأتي:1- الضريبة العامة على المبيعات وضريبة القيمة المضافة والضرائب والرسوم الجمركية بجميع أنواعها.2- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.سادساَ: دائرة بمحكمة القضاء الإدارى بمحافظة المنيا يكون مقرها مبنى مجلس الدولة بمدينة المنيا الجديدة تختص بنظر سائر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يأتي:1-سائر المنازعات الضريبية بما فيها الضريبة على الأجور والمرتبات "كسب العمل".2-الرسوم بجميع أنواعها.3-الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة المنيا الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.4-منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.سابعاَ: دائرة بمحكمة القضاء الإداري بمحافظة قنا يكون مقرها مبنى مجلس الدولة يكون مقرها مبنى مجلس الدولة بمدينة قنا تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يأتي:1- حافز الإثابة ومنازعات حافز الجهود غير العادية.2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.3- الطعون الاستئنافية على الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية بمحافظة قنا، عدا ما تختص به دائرة أخرى.4- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.كما نص القرار في مادته الثانية – على أن جميع الدعاوى التي أصبحت بمقتضى هذا القرار من اختصاص هذه الدوائر تحال إليها بحالتها بقرار من رئيس الدائرة في موعد غايته الـ 30 من شهر سبتمبر لعام 2020 وعلى رئيس الدائرة المحال إليها تحديد جلسات لنظر تلك الدعاوى، وذلك ما لم تكون محجوزة للحكم.ثامنًا: بإنشاء دائرة جديدة لمحكمة القضاء الإداري ومحكمة إدارية ومحكمة تأديبية ودائرتين بهيئة مفوضي الدولة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.