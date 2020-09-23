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القبلة

نقيب الأشراف: مصر والسعودية علاقة وثيقة تترسخ عبر القرون والأزمنة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 05:13 م
السيد محمود الشريف
السيد محمود الشريف نقيب الأشراف
أميرة العناني
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هنأ السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وكافة الأشقاء بالمملكة العربية السعودية بالعيد الوطني الـ 90 لتأسيس المملكة على يد المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبدالعزيز آل سعود.

وقال نقيب الأشراف في بيانٍ له، إن المملكة العربية السعودية إذ تحتفل بالذكرى الـ 90 على توحيدها بعد سنوات من المعارك المتتالية والحروب الذي ضحى فيها أبناء هذا الوطن الغالي لأجل إعلاء قيمة الوحدة والاعتصام بحبل الله خلف قائدهم وملكهم فخامة الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه، فإنها تحيي ذكرى يوم الوطنية والمحبة والإخلاص.

وتقدم السيد الشريف بخالص التهاني لعلماء المملكة الأجلاء ولسائر المؤسسات الدينية والوطنية ولكافة المخلصين لهذا البلد الغالي في نفوس العرب والمسلمين جميعًا، مشيدًا بما يقدمه الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد من جهود لتعظيم دور المملكة الإقليمي والدولي وخدمة ضيوف بيت الرحمن والعمل على إعلاء راية التوحيد ودعم الأشقاء في مختلف الدول العربية والإسلامية.

وشدد الشريف على أن الاحتفال بالعيد الوطني هذا العام يأتي في الوقت الذي وصلت فيه العلاقات "السعودية – المصرية" ذروتها من التعاون والحرص على تقديم الدعم والمؤازرة الكاملة لما يبذلها القيادة السياسية الحكيمة والرشيدة في البلدين العظيمين، حيث يواصل الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك سلمان تأصيل الروابط القوية التي تضرب بجذورها إلى مؤسس المملكة الملك عبدالعزيز والذي اختص مصر دون غيرها من البلدان العربية أو الدولية بالزيارة في عام 1946.

ودعا نقيب السادة الأشراف، المولى عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية وقائدها، وأن يوفقهم لما فيه خير البلاد والعباد.

وتحتفي المملكة العربية السعودية بالذكرى الـ90 على تأسيسها ووحدتها التي تعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبدالعزيز رقم 2716 الموافق ليوم 23 من سبتمبر عام 1932 م- 17 من شهر جمادي الأول عام 1351 هجري، حيث قضى بتحويل اسم الدولة السعودية الثالثة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.

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