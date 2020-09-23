محافظ الغربية يتفقد المركز التكنولوجي ببسيون وعدد من المشروعات الخدمية

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، المركز التكنولوجي بمدينة بسيون لمتابعة انتظام العمل لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء والوقوف على حسن استقبال وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، والتزام العاملين بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تنفذها الدولة.وأشاد المحافظ بمنظومة العمل بالمركز وحسن الأداء وتقديمهم كافة أوجه التعاون والتسهيلات للمواطنين.وخلال جولته بالمدينة أصدر توجيهاته بسرعة نقل سوق الخضار والفاكهة، وسوق السمك، حيث تم توفير قطعتي أرض من قبل أحد رجال الأعمال ومقترح تجهيزهما لعمل سوق مطور بهما، أحدهما لسوق الخضار والفاكهة واللحوم على مساحة 1200 متر، والأخرى السوق السمك على مساحة 600 متر، كمشاركة من المجتمع المدني مع الدولة، حيث سيتم تجهيزهما بصورة حضارية متكاملة لنقل الأسواق الموجودة ببسيون لتخفيف الزحام الموجود بالشارع وتوفير مكان آدمي للبائعين.ووجه المحافظ بعمل التصميمات اللازمة للأسواق والتي تتم بشكل جمالي وحضاري.كما قام المحافظ بمعاينة قطعة أرض بمدخل بسيون لإقامة موقف عمومي عليها لنقل المواقف العشوائية الموجودة بمدينة بسيون وعددها 4 مواقف، مؤكدا على سرعة البدء في الأعمال ليتم النقل، والقضاء على الازدحام داخل المدينة وتيسير الحركة المرورية.ثم قام محافظ الغربية بزيارة مشروع البيض بكفر الشيخ سليم وتفقد أعمال إنشاء عدد 6 عنابر وعدد 2 عنبر أمهات، حيث تم عمل القواعد العادية وجاري عمل المسلحات، ثم تفقد أيضا أعمال إنشاء سور مصنع تدوير القمامة بالمحلة واطمئن على حسن سير العمل وانتهاء أعمال إقامة السور بنسبة 70%.وفي نهاية الجوله قام المحافظ بتفقد المجزر النصف آلي بشبشير الحصة، ووجه مدير الإدارة الهندسية بالديوان العام بسرعة الانتهاء من عمل المقايسة بالأعمال المستجدة بزيادة عنبر آخر، موجها رئيس مدينة طنطا بإنهاء مشكلة الكهرباء الخاصة بالمجزر.رافق المحافظ خلال جولته السكرتير العام المساعد ورئيس مدينة بسيون.