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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل الحلقة الثانية من مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس.."الذكريات"

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:30 م
حكايات بنات
حكايات بنات
محمد مجدي
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حققت الحلقة الثانية من مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس حالة رواج كبير على السوشيال ميديا، بعدما أنطلقت حلقاته مؤخرًا، حيث أصبح العمل ترند أول في مصر منذ الساعات الاولى لعرضه جماهيريًا.
العمل يتم عرضه على شاشة أون إي من السبت إلى الاربعاء، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءًا ويتم إعادته في تمام الساعة الـ1:30 صباحًا و1 ظهرًا.

الحلقة الثانية من مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس

وشهدت احداث الحلقة الثانية من العمل بحديث نور عن فرح وجميلة ومعتز وما حدث معهم قبل عام من إقامة الفرح وهو ما انتهى علية احداث الجزء الرابع من العمل، حيث تبين للجمهور وقتها كيف وصل الأمر لجميلة في نهاية المطاف مع معتز وليس فارس.
كما كشفت الحلقة عن خبايا وأسرار عديدة حدثت مع الـ4 بنات في حياتهن، حيث انقلبت رأسًا على عقب، وتبين لنا أسباب وحقائق كل شيء حدث معهم الآن في إطار من السابنس والدراما الاجتماعية.
يتناول العمل رحلة 4 سيدات وحياتهن العاطفية، من البدايات الجديدة إلى الفراق والنهايات المأساوية، وسط العديد من حالات الاختلاف في شكل العلاقات في احداث الجزء الخامس، حيث يتطرق لعدة أمور جديدة على مستوى علاقات الاصدقاء ببعضهما.

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المسلسل من بطولة ميرنا نور الدين، هند عبد الحليم، هاجر أحمد وأسماء جلال، نهال كمال، أحمد يسري، هدير ممدوح، وأحمد طلعت ومن إخراج مصطفى أبو سيف، ومن تأليف ماريان هاني ونهال سماحه.

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