الحريرى: السعودية عنوان وحدة العرب والمسلمين

أكد رئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري، تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية، في مواجهة ما تتعرض له من استهداف لدورها ومكانتها واعتداءات "تصب في خانة الاستهداف المشبوه للاستقرار العربي".جاء ذلك في برقيتي تهنئة بعث بهما الحريري إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة العيد الوطني للمملكة العربية السعودية.وقال الحريري: إن السعودية ستبقى عنوان وحدة العرب والمسلمين وتضامنهم في مواجهة التحديات مهما اشتدت، معربا عن يقينه أن المملكة ستتمكن من التصدي للمخاطر التي تتعرض لها الأمة العربية وشعوبها.