رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إعادة فتح عيادة «طبيب الفرخة» ومهلة شهر لتقنين وضعه

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 05:17 م
عيادة «طبيب الفرخة
عيادة «طبيب الفرخة
علي عواد
طباعة
أعلنت الدكتورة رشا صلاح، نقيب الأطباء البيطريين بالبحر الأحمر، اليوم الأربعاء، إعادة فتح عيادة طبيب الدجاجة، بمدينة سفاجا، ومنح الطبيب مهلة لمدة شهر لحين إنهاء إجراءات الترخيص الخاصة بالعيادة.

وتوجهت لجنة اليوم الأربعاء، ضمت الدكتورة رشا صلاح، نقيب الأطباء البيطريين بالبحر الأحمر، والدكتور وحيد رفعت، وكيل النقابة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، في وجود الدكتور فتحي سلمي، مدير مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، وتمت إعادة فتح العيادة البيطرية الخاصة بطبيب ادعى إجراء عملية جراحية لفرخة بتكلفة 7 آلاف جنيه، وتبين أن العملية الجراحية تمت في البرازيل.

كانت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، قد أغلقت عيادة الطبيب، المعروف إعلاميًا باسم طبيب "الفرخة" لحين الانتهاء من إجراءات الترخيص، بواسطة لجنة من الطب البيطري والبيئة والوحدة المحلية لمدينة سفاجا، وذلك بعد أن نشر على صفحات التواصل الاجتماعي أنه أجرى عملية جراحية لفرخة بعد سقوطها على رجليها وتعرضت للكسر، وتم إجراء العملية بتكلفة 7 آلاف جنيه، وتبين عدم صحة الواقعة، وأنها حدثت في دولة البرازيل وليست سفاجا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الداخلية يوجه برعاية طفلة مصابة بورم نادر فى سوهاج

المتهمة بإجبار طفلين على الأكل من القمامة: «كنا بنهزر»

السيسي يصدر قانونًا بالترخيص لـ3 وزراء بإدارة واستغلال المحاجر والملاحات

الزمالك يفاوض إيهاب جلال.. والمدرب: وقعت لـ«بيراميدز»

الصور

image description

فريق طبى بجامعة أسيوط يجرى عملية معقدة لشاب لاستئصال ورم متضخم

image description

جامعة أسيوط تطبق بدل المخاطر على العاملين بالكادر الطبي

image description

حملة نظافة مكبرة على الميادين في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مزرعة ثروة حيوانية بعرب العوامر

image description

تجارب عملية للأنفاق والكباري للتأكد من جاهزيتها لمواجهة السيول بأسيوط

الأكثر قراءة

بعد فضيحة اغتصابه بدولة عربية.. تسجيلات صوتية لفضائح جنسية فى بيت الهارب محمد على

«الجزيرة» تستغل مرض بطل فى الكاراتيه لمهاجمة مصر.. واللاعب يطالب «الدستور» بتبنى قضيته

«التعليم» تعلن عن حاجتها لشغل بعض الوظائف

القليوبية: إخلاء جميع المباني المعرضة للغرق بمياه النيل

إنفوجراف

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

أيام زمان

رغم صداقتهما الطويلة.. سر عدم غناء عبدالحليم حافظ للسادات

سعاد حسنى أثرت فى حياتى.. سر اعتزال سميرة أحمد لأدوار العنف والعاهات

«فوجئت بأن لون البحر الأحمر أزرق».. ذكريات أم كلثوم مع البحر وفيضان النيل

«عانيت بسبب علاج الاعتدال النفسى».. حكاية صلاح جاهين مع زيادة الوزن

نجم الساعة

مد فترة حجز الوحدات السكنية في 4 محافظات حتى 8 أكتوبر

منوعات

إجازة أبوة إلزامية للآباء الجدد في فرنسا

«مداخل إبليس».. كيف نفرق بين وسوسة الشيطان والنفس الأمارة بالسوء؟

مصير مأساوي للحيتان الطيّارة في أستراليا

رقم جهاز حماية المستهلك.. طريقة الإبلاغ عن الشكاوى الكترونيًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
الطماطم ليست دائمًا مجنونة
لواء.حمدى البطران
مذكراتُ حكامِ مصرَ
منى رجب
أوهام ذهبت مع الريح
لواء. محسن الفحام
ما بين ثقافة التغيير وفكر التدمير
المزيد

الثقافة

«عد تنازلي».. مجموعة قصصية جديدة لـ علي عمر

تأجيل عمومية «الناشرين المصريين» لعدم اكتمال النصاب القانوني

«فاروق حسني للثقافة» تستكمل مسيرتها في دعم شباب المبدعين

«قصور الثقافة» تصطحب أطفال أهل مصر في زيارة لمتحف آثار الغردقة