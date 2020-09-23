إعادة فتح عيادة «طبيب الفرخة» ومهلة شهر لتقنين وضعه

أعلنت الدكتورة رشا صلاح، نقيب الأطباء البيطريين بالبحر الأحمر، اليوم الأربعاء، إعادة فتح عيادة طبيب الدجاجة، بمدينة سفاجا، ومنح الطبيب مهلة لمدة شهر لحين إنهاء إجراءات الترخيص الخاصة بالعيادة.وتوجهت لجنة اليوم الأربعاء، ضمت الدكتورة رشا صلاح، نقيب الأطباء البيطريين بالبحر الأحمر، والدكتور وحيد رفعت، وكيل النقابة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، في وجود الدكتور فتحي سلمي، مدير مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، وتمت إعادة فتح العيادة البيطرية الخاصة بطبيب ادعى إجراء عملية جراحية لفرخة بتكلفة 7 آلاف جنيه، وتبين أن العملية الجراحية تمت في البرازيل.كانت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، قد أغلقت عيادة الطبيب، المعروف إعلاميًا باسم طبيب "الفرخة" لحين الانتهاء من إجراءات الترخيص، بواسطة لجنة من الطب البيطري والبيئة والوحدة المحلية لمدينة سفاجا، وذلك بعد أن نشر على صفحات التواصل الاجتماعي أنه أجرى عملية جراحية لفرخة بعد سقوطها على رجليها وتعرضت للكسر، وتم إجراء العملية بتكلفة 7 آلاف جنيه، وتبين عدم صحة الواقعة، وأنها حدثت في دولة البرازيل وليست سفاجا.