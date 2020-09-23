ضبط 3.5 طن دقيقًا مدعمًا قبل بيعها بالسوق السوداء فى الإسكندرية

تمكنت إدارة تموين برج العرب غرب بمحافظة الإسكندرية، من ضبط 3.5 طن من الدقيق البلدى المدعم، محملين على سيارة نقل تمهيدًا لبيعهم فى السوق السوداء، وتم تحريز كميات الدقيق المدعم المضبوطة والسيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة للعرض على النائب العام.جاء ذلك خلال حملة بنطاق إدارة برج العرب، برئاسة حماده جودة، مدير الإدارة، وإشراف محمد العدوى رئيس الرقابة، بالإشتراك مع مباحث تموين برج العرب، بناءً على تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على مواد الدعم، وخاصة الدقيق البلدى المدعم وحماية للاقتصاد القومى.