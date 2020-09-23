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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مدبولى»: 400 مليون جنيه شهريًا لصندوق تطوير العشوائيات

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 05:02 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
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عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعًا؛ لمناقشة خطة الحكومة لتطوير المدن القائمة فى المحافظات المختلفة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الفترة المقبلة ستشهد البدء فى خطة تتبناها الحكومة لتطوير المدن القائمة، قائلًا: ندرك أن العمران القائم تواجه عملية تطويره تحديات كبيرة، خاصة أن هذه المشكلات متراكمة منذ سنوات عديدة، مضيفًا أن خطة الدولة لتطوير المدن القائمة فى محافظات الجمهورية تتضمن العمل على إزالة هذه التحديات، ومثلما أنجزت الدولة فى ملف تطوير العشوائيات غير الآمنة، سنبذل جهدًا كبيرًا فى تطوير العمران القائم، وكلّف رئيس الوزراء بتخصيص 400 مليون جنيه شهريًا لصالح صندوق تطوير المناطق العشوائية لدفع العمل فى المشروعات المختلفة.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، دراسة لتصنيف العمران بالمدن القائمة، متضمنة سياسات وآليات التعامل مع التحديات الموجودة بهذه المدن.

وأشار إلى أن الدراسة تأتي في إطار التوجه إلى إعداد مخططات التنمية العمرانية التى سيكون أحد مخرجاتها هو مناطق التطوير العمراني للمدن القائمة ليتم التعامل مع هذه المناطق بما تتضمنه من فرص ومخاطر عمرانية واجتماعية واقتصادية، وذلك فى إطار تطوير تلك المدن بصورة متكاملة مع الأخذ فى الاعتبار السياسات الحضرية للدولة.

وأضاف أن الفكرة الرئيسية للدراسة تقوم على الربط بين مناطق التحديات والمشكلات ومناطق الفرص والمقومات بما يسمح بتحقيق دمج هذه المناطق في النسيج العمراني والبيئة الاجتماعية والاقتصادية للمدينة، لافتًا إلى أن ذلك يعمل على توسيع قاعدة مجالات العمل لجهات الدولة المختلفة مع إعطاء فرصة لدخول القطاع الخاص لضخ الاستثمار والشراكة مع الحكومة، كما يسهم فى رسم صورة جديدة متكاملة لعمران المدن المصرية.

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