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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

كلية اللاهوت الأسقفية بالقاهرة تبدأ عامها الدراسى.. غدًا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 04:49 م
كلية اللاهوت الأسقفية
كلية اللاهوت الأسقفية بالقاهرة
جرجس صفوت - مونيكا جرجس
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تبدأ غدا كلية اللاهوت الأسقفية بالقاهرة عامها الدراسى الجديد بيوم تعارف بين الطلبة الجدد الملتحقين بالكلية فى فرع القاهرة على أن تستهل أولى محاضراتها بمادة "اللاهوت النظامى" للسنة الأولى.

كانت كلية اللاهوت قد وضعت عدة شروط للالتحاق بها فى شهر أغسطس الماضى أهمها المعيار الروحي إذ ينبغي على مقدم الطلب أن يكون قادرًا على إظهار الالتزام الروحي بالإضافة إلى المعيار الأكاديمى الذى يتمثل فى المهارات اللاهوتية في الكتابة والمناقشة الشفهية من أجل مواصلة الدراسة وأن يتمتع المتقدم بالمعايير الخدمية مثل مواهب القيادة، والتعليم، والإعداد، والرعاية.

الجدير بالذكر أن كلية اللاهوت الأسقفية تأسست عام ٢٠٠٥ وهدفها هو تدريب الخدام العلمانيين والمرشحين للكهنوت من أجل خدمة الكنيسة.

كلية اللاهوت الأسقفية (AST) هي مشروع استراتيجي لأقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر، تأسست عام 2005. بلغ عدد الملتحقين لأكثر من 130 طالب وطالبة من خلفيات مسيحية متنوعة يدرسون اللاهوت باللغة العربية في المرحلة الجامعية، إما على درجة الدبلوم لمدة عامين أو على درجة البكالوريوس لمدة 4 سنوات، في الحرم الجامعي في فروع القاهرة والإسكندرية والمنيا.

ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسى الأول بفرع المنيا يوم الخميس الموافق الثامن من أكتوبر القادم.

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