محافظ مطروح يهدى طالبًا كفيفًا آلة برايل لتميزه فى الثانوية (فيديو)

أهدى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم، الطالب المكفوف يحيى ميرغني، آلة برايل لمساعدته في استكمال مراحل تعليمه، بالإضافة إلى شهادة تقدير ومبلغ مالي لحصوله على المركز الأول في الثانوية العامة شعبة أدبي للمكفوفين.جاء ذلك خلال احتفالية تكريم أوائل طلبة الشهادة الثانوية العامة، والأزهرية، والدبلومات الفنية، والتربية الخاصة لعام 2019-2020، وبلغ عدد الطلاب المكرمين 32 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة.وحضر حفل التكريم اللواء أشرف مصطفي، السكرتير العام لمحافظة مطروح، والدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم، والشيخ محمد الحبوني، رئيس مجلس العمد والمشايخ، والدكتور محمد حلمي، رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الازهرية، وعدد من القيادات واوائل الطلاب وأولياء أمورهم.