جورج شيحان يترأس افتتاح الكنيسة المارونية بالإسماعيلية

تحتفل كنيسة القديسة تريزيا الطفل يسوع بالإسماعيلية، بافتتاح كنيسة القديسة تريزيا المارونية ودار الرعية في الإسماعيلية والتي سيترأسها المطران جورج شيحان مطران الطائفة المارونية بالقاهرة، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، يوم الجمعة الموافق 9 أكتوبر وفي تمام الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر الكنيسة بشارع سعد زغلول أمام عمر أفندي.تتضمن الاحتفالات تكريس الكنيسة مع القداس الاحتفالي وترانيم روحية، مع استقبال المهنئين في فناء الكنيسة.