الكاثوليكية تحرم الموت الرحيم.. وتؤكد: «جريمة»

نشر مركز الكنيسة الكاثوليكية الإعلامي برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، رسالة مجمع عقيدة الإيمان التي وافق عليها البابا فرنسيس الأول بابا الفاتيكان، وتعيد التأكيد على إدانة جميع أشكال الموت الرحيم والمساعدة على الانتحار، والتي جاءت تحت شعار Samaritanus bonus"، "السامري الصالح"، والتي جاءت حول رعاية الأشخاص في المراحل الحرجة والنهائية من الحياة.وقالت الرسالة:"غير القابل للشفاء لا يعني أبدًا أنه غير قابل للعلاج، ويحقُّ للمرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم أن يحصلوا على القبول والعناية والحب".وجاء هدف هذه الرسالة هو تقديم توجيهات ملموسة من أجل تفعيل رسالة السامري الصالح، حتى عندما يكون الشفاء مستحيلًا أو غير محتمل، تبقى المرافقة الطبية والنفسية والروحية واجب لا مفر منه.وتضيف الرسالة: "الشفاء إن أمكن، أما العلاج فعلى الدوام"، تشرح كلمات يوحنا بولس الثاني هذه أن غير القابل للشفاء لا يعني أبدًا أنه غير قابل للعلاج؛ لأن العناية حتى النهاية، والتواجد مع المريض، ومرافقته بالإصغاء إليه، وجعله يشعر بالحب، هو ما يمكن أن يُجنّبه الشعور بالوحدة، والخوف من المعاناة والموت. وبالتالي تركز الوثيقة بأكملها على معنى الألم والمعاناة في ضوء الإنجيل وتضحية المسيح.وتؤكد أنه:"من الأهمية بمكان خلال العلاج ألا يشعر المريض أنّه عبء لأحد، بل يجب أن يحظى بقرب وتقدير أحبائه".هذا وتطلب الرسالة مواقف واضحة من قبل الكنائس المحلية وتدعو المؤسسات الصحية الكاثوليكية لكي تقدّم شهادتها، إن القوانين التي توافق على الموت الرحيم تثير في الواقع واجبًا قاطعًا بالمعارضة مع الاستنكاف الضميري؛ وبالتالي من الأهميّة بمكان أن تتم تنشئة الأطباء والعاملين الصحيين على المرافقة المسيحية للأشخاص المشرفين على الموت، أما بالنسبة للمرافقة الروحية للذين يطلبون الموت الرحيم، فمن الأهميّة بمكان أن يصار إلى قرب يدعو دائمًا إلى الارتداد، ولكن لا يمكن قبول أي تصرّف خارجي يمكن تفسيره كموافقة على ذلك، كالمكوث إلى جانب المريض لدى ممارسته للموت الرحيم.