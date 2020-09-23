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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

جمال سليمان ضيف إنجي على فى «أسرار النجوم»

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 05:09 م
النجم السوري جمال
النجم السوري جمال سليمان
حسن أمين
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يحل النجم السوري جمال سليمان، ضيفا على برنامج "أسرار النجوم" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إنجي على، غدا الخميس، على إذاعة نجوم إف إم.

ومن المقرر أن تبث الحلقة في تمام الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة العاشرة مساءً، ويتحدث جمال سليمان خلال الحلقة عن أهم وأبرز أعماله ومحطاته الفنية.

في جانب آخر يواصل الفنان جمال سليمان تصوير دوره في مسلسله الجديد "المخملى" ويجسد خلاله، شخصا يعيش فى قصر كبير فى محافظة المنصورة، والأحداث تدور فى حقبة الأربعينيات ويقوم أولاده بالانقلاب عليه بسبب الشدة التى يعاملهم بها، ويواصل صناع العمل فى ترشيح فريق العمل استعدادًا لانطلاق التصوير.

ويعقد جلسات عمل مع جمال سليمان، المؤلف محمد ناير والمخرج رءوف عبدالعزيز للاستقرار على التفاصيل الخاصة بالعمل وترشيح الفنانين المشاركين فى البطولة، وتحديد موعد بدء التصوير.

وعرض لجمال سليمان فى الدراما الخليجية خلال شهر رمضان الماضى مسلسل "الحرملك 2" بمشاركة نادين خورى، باسم ياخور، سولاف معمار، درة، هبة نور، سامر المصرى، قيس شيخ نجيب، جينى أسبر، رنا أبيض، أحمد الأحمد، قاسم ملحو وعدد آخر من نجوم الدراما العربية وتأليف سليمان عبدالعزيز وإخراج تامر إسحق.

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