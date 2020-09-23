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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

يوم ترفيهى لـ150 كاثوليكيًا بالمرحلة الثانوية فى سوهاج (صور)

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 06:58 م
كاثوليكيا بالمرحلة
كاثوليكيا بالمرحلة الثانوية في سوهاج
جرجس صفوت - مونيكا جرجس
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قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، وبحضور صاحب النيافة الأنبا يوسف أبوالخير المطران الشرفي للإيبارشية، أقامت اللجنة المنظمة للمرحلة الثانوية بالإيبارشية يومًا تكوينيا ترفيهيا شارك فيه مائة وخمسين شخصًا.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه بدأ اليوم بالتسبيح، من خلال الترانيم الروحية، أعقبها محاضرتين عن سفر هوشع، إحداهما كتابية مع الشماس روماني صابر، والأخرى اجتماعية مع الدكتور مينا معين.

وتابع: "تضمن اليوم أيضًا فقرة المسابقات، بالإضافة إلى الوقت الترفيهي الذي بدأ في النادي والملاهي، واختتم اليوم بالرحلة النيلية".
يوم ترفيهى لـ150 كاثوليكيًا بالمرحلة الثانوية فى سوهاج (صور)
كاثوليكيا بالمرحلة الثانوية في سوهاج
يوم ترفيهى لـ150 كاثوليكيًا بالمرحلة الثانوية فى سوهاج (صور)
يوم ترفيهى لـ150 كاثوليكيًا بالمرحلة الثانوية فى سوهاج (صور)
كاثوليكيا بالمرحلة الثانوية في سوهاج
يوم ترفيهى لـ150 كاثوليكيًا بالمرحلة الثانوية فى سوهاج (صور)
يوم ترفيهى لـ150 كاثوليكيًا بالمرحلة الثانوية فى سوهاج (صور)
يوم ترفيهى لـ150 كاثوليكيًا بالمرحلة الثانوية فى سوهاج (صور)
يوم ترفيهى لـ150 كاثوليكيًا بالمرحلة الثانوية فى سوهاج (صور)
يوم ترفيهى لـ150 كاثوليكيًا بالمرحلة الثانوية فى سوهاج (صور)
يوم ترفيهى لـ150 كاثوليكيًا بالمرحلة الثانوية فى سوهاج (صور)
يوم ترفيهى لـ150 كاثوليكيًا بالمرحلة الثانوية فى سوهاج (صور)
يوم ترفيهى لـ150 كاثوليكيًا بالمرحلة الثانوية فى سوهاج (صور)
يوم ترفيهى لـ150 كاثوليكيًا بالمرحلة الثانوية فى سوهاج (صور)
يوم ترفيهى لـ150 كاثوليكيًا بالمرحلة الثانوية فى سوهاج (صور)
يوم ترفيهى لـ150 كاثوليكيًا بالمرحلة الثانوية فى سوهاج (صور)
يوم ترفيهى لـ150 كاثوليكيًا بالمرحلة الثانوية فى سوهاج (صور)
يوم ترفيهى لـ150 كاثوليكيًا بالمرحلة الثانوية فى سوهاج (صور)
يوم ترفيهى لـ150 كاثوليكيًا بالمرحلة الثانوية فى سوهاج (صور)
كاثوليكيا بالمرحلة الثانوية في سوهاج
يوم ترفيهى لـ150 كاثوليكيًا بالمرحلة الثانوية فى سوهاج (صور)
يوم ترفيهى لـ150 كاثوليكيًا بالمرحلة الثانوية فى سوهاج (صور)
كاثوليكيا بالمرحلة الثانوية في سوهاج
يوم ترفيهى لـ150 كاثوليكيًا بالمرحلة الثانوية فى سوهاج (صور)
يوم ترفيهى لـ150 كاثوليكيًا بالمرحلة الثانوية فى سوهاج (صور)
يوم ترفيهى لـ150 كاثوليكيًا بالمرحلة الثانوية فى سوهاج (صور)
يوم ترفيهى لـ150 كاثوليكيًا بالمرحلة الثانوية فى سوهاج (صور)
يوم ترفيهى لـ150 كاثوليكيًا بالمرحلة الثانوية فى سوهاج (صور)
يوم ترفيهى لـ150 كاثوليكيًا بالمرحلة الثانوية فى سوهاج (صور)
يوم ترفيهى لـ150 كاثوليكيًا بالمرحلة الثانوية فى سوهاج (صور)
يوم ترفيهى لـ150 كاثوليكيًا بالمرحلة الثانوية فى سوهاج (صور)
يوم ترفيهى لـ150 كاثوليكيًا بالمرحلة الثانوية فى سوهاج (صور)
يوم ترفيهى لـ150 كاثوليكيًا بالمرحلة الثانوية فى سوهاج (صور)
يوم ترفيهى لـ150 كاثوليكيًا بالمرحلة الثانوية فى سوهاج (صور)
يوم ترفيهى لـ150 كاثوليكيًا بالمرحلة الثانوية فى سوهاج (صور)
يوم ترفيهى لـ150 كاثوليكيًا بالمرحلة الثانوية فى سوهاج (صور)

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