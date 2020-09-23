المتهمة بإجبار طفلين على الأكل من القمامة: «كنا بنهزر»

نجحت الأجهزة الأمنية، في كشف ملابسات واقعة تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت قيام إحدى السيدات بالتنمر والتعدى على طفلين بالجيزة.يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطعي فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تضمنا قيام إحدى السيدات بالتنمر على طفلين، وإجبارهما على الأكل من القمامة بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة.وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى عن تحديد مرتكبة الواقعة، وتبين أنها (ربة منزل 52 سنة، مقيمة بدائرة القسم)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكورة وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة، وأضافت باستضافتها منذ شهرين طفلين "5، 3" سنوات – يحملان جنسية إحدى الدول الإفريقية من جيرانها لمجالستهما مع أولادها، وقيامها بتصوير تلك المقاطع على سبيل المزاح والدعابة، وادعائها بقيام (كريمتها – طفلة) بنشر تلك المقاطع والصور على مواقع التواصل الاجتماعى دون قصد وعقب علمها بتداولها، قامت بحذفها.تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.