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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ريهام عبدالحكيم تحيى حفلًا على المسرح الكبير بالأوبرا الجمعة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 06:42 م
المطربة ريهام عبد
المطربة ريهام عبد الحكيم
حسن أمين
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تستعد المطربة ريهام عبدالحكيم، لإحياء حفل غنائي على المسرح الكبير بدار الأوبرا، المصرية بقيادة المايسترو سليم سحاب، بعد غد الجمعة.

ويشهد الحفل مختارات من أعمال زمن الفن الجميل التي أبدعها كبار الملحنين بمشاركة عدد من المطربين وهم ياسر سليمان، أحمد عفت، وعازف الكمان مصطفى عبدالنبي، ومنها "معزوفة لونجا رياض"، "حقابله بكره"، "لحن الوفاء"، "الأطلال"، "لسه فاكر"، "لعبة الأيام"، "ليلى نهاري" لرياض السنباطي، "مغرم صبابة" لبليغ حمدي، "بتبص لي كده ليه" لمحمد القصبجي، "كعب الغزال لمنير مراد"، "بيني وبينك ايه" لكمال الطويل، "جبار، والأسمراني" لمحمد الموجي، إلى جانب موسيقى دقات القلب لأحمد فؤاد حسن، واحتار خيالي لحسين جنيد.

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