تفاصيل تعرض عمر كمال لوعكة صحية

تعرض مطرب المهرجانات عمر كمال لأزمة صحية مفاجئة، مساء أمس الثلاثاء، فشعر بعدم اتزان دفعه للذهاب لأحد المراكز الطبية لإجراء عدد من الفحوصات والتحاليل بناءً على نصيحة أحد الأطباء.وتبين من خلال نتائج الفحص الأولية تعرضه لإرهاق شديد نتيجة قلة عدد ساعات نومه في نفس الوقت الذي يخضع فيه لريجيم قاسٍ (حمية غذائية).وانتهى عمر كمال من تسجيل أغنية "قمر 14" مع أورتيجا ومن المقرر طرحه غدًا على موقع "يوتيوب"، ويستعد لطرح أغنية أخرى مع مطرب لبناني والراقصة جوهرة، ويستعد للسفر لبيروت خلال الأيام المقبلة لتقديم سلسلة حفلات.