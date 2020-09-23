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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير أممى: الخسائر الاقتصادية فى سوريا تفوق 442 مليار دولار

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 05:36 م
الخسائر الاقتصادية
الخسائر الاقتصادية في سوريا
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كشف تقرير للجنة ​الأمم المتحدة​ "​الإسكوا​" وجامعة "سانت أندروز"، عن خسائر اقتصادية فادحة تفوق 442 مليار دولار تكبدتها سوريا جراء الحرب، بحلول نهاية العام الثامن من النزاع.

وذكر التقرير اليوم الأربعاء، أن 3 ملايين من الأطفال السوريين تقريبا خارج المدارس في العام الدراسي 2017- 2018، فيما يحتاج 11.7 مليون شخص إلى أشكال مختلفة من المساعدة الإنسانية.

وأضاف التقرير الذي يحمل عنوان "​سوريا​: بعد ثماني سنوات من الحرب"، أن الوضع في سوريا ينذر بتفكك النسيج الاجتماعي وتدهور حاد في التنمية البشرية، فقد انخفض ترتيب سوريا من مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة إلى مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية المنخفضة.

ويشير التقرير إلى أن 82% من الأضرار الناجمة عن النزاع تراكمت في 7 من أكثر القطاعات طلبا لرأس المال، وهي الإسكان والتعدين والأمن والنقل والصناعة التحويلية والكهرباء والصحة، فبلغت أضرار رأس المال 117.7 مليار دولار، وخسائر الناتج المحلي الإجمالي 324.5 مليار دولار، ما يجعل مجموع الخسائر الاقتصادية بحدود 442.2 مليار دولار.

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