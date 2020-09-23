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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بورصات الشرق الأوسط الرئيسية تغلق على تباين

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 07:18 م
بورصات الشرق الأوسط
بورصات الشرق الأوسط
وكالات
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أغلقت بورصات الأسهم الرئيسية في الشرق الأوسط على تباين، اليوم الأربعاء، في غياب عوامل جديدة توجه التداولات، في حين تلقى مؤشر دبي الدعم من أسهم الشركات المالية.

زاد مؤشر دبي الرئيسي 0.9 بالمئة، لينهي خسائر استمرت على مدى ثلاث جلسات، بدعم من صعود سهم بنك دبي الإسلامي 2.4 بالمئة بينما زاد سهم بنك الإمارات دبي الوطني واحدا بالمئة.

وأمس الثلاثاء، أعلنت شركة المدفوعات نتورك إنترناشونال تمديد اتفاق الخدمات المشتركة مع بنك الإمارات دبي الوطني.

وهبط مؤشر بورصة أبوظبي 0.2 بالمئة بفعل انخفاض سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.4 بالمئة. وخسر سهم بنك أبوظبي التجاري 0.9 بالمئة.

وفي قطر، هبط المؤشر 0.6 بالمئة بفعل نزول سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 0.9 بالمئة، في حين انخفض سهم البنك التجاري 1.7 بالمئة.

وارتفع المؤشر المصري القيادي 0.2 بالمئة بفضل صعود سهم القابضة المصرية الكويتية 1.3 بالمئة.

والبورصة السعودية مغلقة اليوم في عطلة عامة. وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

أبوظبي.. تراجع المؤشر 0.2 بالمئة ليسجل 4490 نقطة.
دبي.. زاد المؤشر 0.9 بالمئة إلى 2285 نقطة.
قطر.. هبط المؤشر 0.6 بالمئة إلى 9787 نقطة.
مصر.. زاد المؤشر 0.2 بالمئة ليبلغ 10979 نقطة.
البحرين.. ارتفع المؤشر 0.6 بالمئة إلى 1451 نقطة.
سلطنة عمان.. نزل المؤشر 0.1 بالمئةإلى 3622 نقطة.
الكويت.. ارتفع المؤشر واحدا بالمئة إلى 6241 نقطة.

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