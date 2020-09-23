أهم قرارات مدبولى بعد اجتماعه بوزير التنمية المحلية ومحافظ بنى سويف

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعا مع اللواء محمد شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، واللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف وتم بث الاجتماع عبر تقنية فيديو كونفرانس، وذلك لتوضيح الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية التي تقام حاليًا على أرض محافظة بني سويف، فضلًا عن متابعة عدد من ملفات العمل في عدد من القطاعات.مدبولي يشير لتنفيذ مشروعات سكنية على غرار الأسمراتوأشار "مدبولي" في بداية الاجتماع إلى خطة الدولة وتنفيذًا لأوامر الرئيس عبدالفتاح السيسي في البدء بتنفيذ مشروعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات وتكون على غرار حي الأسمرات، مؤكدة ضرورة حصر جميع الأراضي التابعة للدولة في مختلف عواصم المحافظات.وأضاف وزير التنمية المحلية في هذا الإطار إلي أن الدولة قامت بالفعل في حصر الأراضي بـ12 محافظة من أنحاء الجمهورية وأنها بالفعل قامت بإرسال الأراضي الجاهزة لديها لتنفيذ المشروع عليها، مضيفًا أنه يتم تدقيق وإحداث تلك الأراضي.مدبولي يأمر بوجود مقر للهيئة العامة للتنمية بالمناطق الصناعيةأمر "مدبولي" بتوافر مقر دائم للهيئة العامة للتنمية الصناعية داخل المناطق الصناعية بالمحافظة توفيرًا لسرعة التدخل في حالة وجود مشكلة تتعلق بالإجراءات المطلوبة لإقامة المشروعات المطلوب تنفيذها.توفير 100 مليون جنيه لتطوير المستشفياتأشار الدكتور محمد هاني لمجموعة من مشروعات القطاع الخدمي، مشيرًا إلى التحديات التي تواجه المحافظة خاصة بقطاع المستشفيات وتم الموافق خلال الاجتماع على تفعيل مبادرة البنك المركزي المصري المختصة بدعم القطاع الصحي بالمحافظة ليصدق في الاجتماع على توفير 100 مليون جنيه لتطوير المستشفيات ورفع كفاءتها، خاصة مستشفيات الحميات والصدر على أرض المحافظة.