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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

إجازة أبوة إلزامية للآباء الجدد في فرنسا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 05:20 م
إجازة أبوة
إجازة أبوة
وكالات
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أن الآباء الفرنسيين الجدد سوف يضطرون قريبا إلى الحصول على إجازة أبوة إلزامية مدتها سبعة أيام.

وقال ماكرون في مقطع فيديو نُشر على إنستجرام إن إجمالي إجازة الآباء الجدد سوف تزيد من 14 يوما إلى شهر واحد.

وذكر الرئيس أن القرار كان "أولا وقبل كل شيء خطوة لصالح المساواة بين المرأة والرجل".

وأضاف: "عندما يصل طفل إلى العالم، لا يوجد سبب يجعل الأم وحدها هي التي تعتني به".

وقال ماكرون إنه من المهم أن يكون هناك تقاسم أكثر تكافؤا للمهام "من اليوم الأول"، مضيفًا أن المساواة بين الجنسين كانت "السبب الرئيسي لولايتي التي تمتد لخمس سنوات، ونحن نواصل إحراز تقدم".

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