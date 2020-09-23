السفير الأمريكي في إسرائيل: تسليم «مقاتلات F35» للإمارات يستغرق 7 سنوات

قال ديفيد فريدمان السفير الأمريكي لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن تسليم مقاتلات الشبح "F35" إلى الإمارات يستغرق 6 أو 7 سنوات، في حال تم التعاقد عليها بالفعل، مشيرًا إلى أن تلك الطائرات لن يتم تشغيلها في المنطقة قريبا.وأضاف فريدمان أن التفوق النوعي الإسرائيلي لن يتأثر بمثل تلك الصفقة، نظرًا لأنه حال إتمامها سيستغرق الأمر عدة سنوات من أجل استلامها وبدء تشغيلها في المنطقة، حسبما نشرت صحيفة «إسرائيل هيوم» الإسرائيلية.ويتخوف الاحتلال الإسرائيلي من امتلاك الإمارات لمقاتلات الشبح، الأمر الذي قد يهدد تفوقها النوعي العسكري في المنطقة.وأجرى بيني جانتس وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، زيارة سريعة إلى واشنطن، أمس الثلاثاء، التقى خلالها مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي، وجاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتأكيد ضرورة الحفاظ على التفوق النوعي لتل أبيب في المنطقة.وقال مسؤولون مطلعون على المباحثات بين الإمارات وأمريكا، إنه من المتوقع أن يتم الاتفاق على صفقة مقاتلات الـ«F35» بحلول شهر ديسمبر المقبل.