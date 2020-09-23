وزير الداخلية العراقي: عازمون على تطبيق الأمن وفرض سيادة القانون

أكد وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، اليوم الأربعاء، أن المؤسسات الأمنية عازمة على تطبيق الأمن وتعزيزه وفرض سيادة القانون في جميع ربوع البلاد.وقال مكتب الغانمي ـ في بيان له أوردته قناة ( السومرية نيوز) العراقية ـ إن تصريحات وزير الداخلية جاءت خلال لقاء له مع النائب الثاني لرئيس المجلس النواب بشير الحداد، مضيفا أن "اللقاء يأتي في إطار تنسيق الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".وأوضح المكتب أن الغانمي والحداد بحثا الوضع الأمني في عموم محافظات العراق والجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية لتحقيق الأمن والاستقرار وسيادة القانون.