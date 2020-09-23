الرئيس الجزائري يستقبل قائد القيادة العسكرية الأمريكية بإفريقيا
الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 04:14 م
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استقبل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الأربعاء، الجنرال ستيفن تاون ساند قائد القيادة العسكرية الأمريكية بإفريقيا "أفريكوم".
وقال بيان للرئاسة الجزائرية اليوم: "استقبل رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، الجنرال ستيفن تاون ساند قائد القوات الأمريكية بأفريقيا "أفريكوم " الذي كان مرفوقا بأعضاء من السفارة الأمريكية بالجزائر.
ولم يذكر بيان الرئاسة الجزائرية مزيدا من التفاصيل حول اللقاء.
وقال بيان للرئاسة الجزائرية اليوم: "استقبل رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، الجنرال ستيفن تاون ساند قائد القوات الأمريكية بأفريقيا "أفريكوم " الذي كان مرفوقا بأعضاء من السفارة الأمريكية بالجزائر.
ولم يذكر بيان الرئاسة الجزائرية مزيدا من التفاصيل حول اللقاء.