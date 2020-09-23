انطلاق برنامج «السيرة» مع ‏وفاء الكيلاني.. 2 أكتوبر

تنطلق أولى حلقات برنامج "السيرة" مع ‏الإعلامية وفاء الكيلاني يوم 2 أكتوبر المقبل على شاشة "أبوظبي"، ويحل الفنان أمير كرارة كضيف أولى الحلقات.وتتضمن قائمة ضيوف "السيرة" الفنانة يسرا لتكون ضيفة ثاني الحلقات، والفنان سمير غانم وغيرهم من كبار نجوم الفن الذين سيكشفون عن مسيرتهم ومشوارهم الفني، وتقوم فكرة البرنامج على استضافة نجم وإجراء الحوار معه عن المحطات التي مر بها في حياته، سواء الفنية أو الشخصية وكأنه يكتب مذكراته.يذكر أن آخر أعمال وفاء الكيلاني على الشاشة هو برنامج "تخاريف"، الذي عرض عبر فضائية "mbc مصر"، استضافت فيه عددًا كبيرًا من نجوم الفن والغناء في مصر والوطن العربي.