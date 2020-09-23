الأنبا ناركيسوس يتفقد المدرسة اليونانية في الإسكندرية (صور)

أقام المتروبوليت ناركيسوس مطران نفكراتوس، والوكيل البطريركي بالإسكندرية، صلاة الماء المقدس في مدرسة Tositsaio وAverofio اليونانية في الإسكندرية.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الزيارة جاءت بسبب مباركة المدرسة استعداد للعام الدراسي الجديد 2020 - 2021.وأشار الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إلى أنه جاء ذلك تحت رعاية صاحب الغبطة بابا بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا البابا ثيودروس الثاني.