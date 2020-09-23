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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شكري يتوجه إلى الأردن للمشاركة في اجتماع وزاري رباعي

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 04:18 م
سامح شكري
سامح شكري
ألفت الكحلي
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يتوجّه وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الأردنية عمّان، للمشاركة في الاجتماع المُقرر عقده غدًا الخميس، بين وزراء خارجية كل من مصر والأردن وألمانيا وفرنسا، وذلك لبحث آخر المُستجدات ذات الصلة بتطورات القضية الفلسطينية.
 
هذا، وسوف يُركز الاجتماع الوزاري الرباعي على تبادل وجهات النظر حول الوضع الراهن لعملية السلام في الشرق الأوسط وتبعاته، وسبل الدفع قدما باستئناف تلك العملية ودعم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين.

كما سيُجري الوزير شكري خلال الزيارة عددًا من اللقاءات الثنائية بهدف مناقشة أبرز القضايا الإقليمية، فضلًا عن تناول أهم أوجه العلاقات الثنائية بين مصر والدول المُشاركة.

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