الأنبا نيقوديموس يزور مدرسة «العبيدية» بالقاهرة (صور)

أقام المتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس، والوكيل البطريركي بالقاهرة، صلاة الماء المقدس في مدرسة العبيدية بالقاهرة، التابعة لدير القديسة كاترين في سيناء، وبارك المدرسة استعداد للعام الدراسي الجديد 2020 - 2021.وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن ذلك جاء تحت رعاية صاحب الغبطة بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا البابا ثيودروس الثاني.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن تم ذلك بحضور رئيس الأساقفة سيناء وفاران وريثو صاحب النيافة داميانوس مدير مدرسة العبيدية.