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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا نيقوديموس يزور مدرسة «العبيدية» بالقاهرة (صور)

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 03:46 م
المتروبوليت نيقوديموس
المتروبوليت نيقوديموس
جرجس صفوت - مونيكا جرجس
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أقام المتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس، والوكيل البطريركي بالقاهرة، صلاة الماء المقدس في مدرسة العبيدية بالقاهرة، التابعة لدير القديسة كاترين في سيناء، وبارك المدرسة استعداد للعام الدراسي الجديد 2020 - 2021.

وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن ذلك جاء تحت رعاية صاحب الغبطة بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا البابا ثيودروس الثاني.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن تم ذلك بحضور رئيس الأساقفة سيناء وفاران وريثو صاحب النيافة داميانوس مدير مدرسة العبيدية.
المتروبوليت نيقوديموس
الأنبا نيقوديموس يزور مدرسة «العبيدية» بالقاهرة (صور)
المتروبوليت نيقوديموس
الأنبا نيقوديموس يزور مدرسة «العبيدية» بالقاهرة (صور)
المتروبوليت نيقوديموس
الأنبا نيقوديموس يزور مدرسة «العبيدية» بالقاهرة (صور)
المتروبوليت نيقوديموس
الأنبا نيقوديموس يزور مدرسة «العبيدية» بالقاهرة (صور)

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