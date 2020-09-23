تطوير شامل لوحدة الصيانة والتدريب بطنطا

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وحدة الصيانة والتدريب بطنطا، حيث تفقد المحافظ قسم الطباعة ومجمع المخابز وقسم النجارة وقسم الملابس الجاهزة، كما تفقد أيضا معرض منتجات الوحدة لمتابعة سير العمل بجميع الأقسام، ذلك برفقة نجوى العشيري، السكرتير العام المساعد.ووجه المحافظ مدير الإدارة الهندسية بالديوان بسرعة إعداد مقايسة لتطوير وحدة الصيانة والتدريب بطنطا بجميع أقسامها، ورفع كفاءتها الإنتاجية، وخاصة تحويل مجمع المخابز الموجود بالوحدة من نصف آلي إلى مخبز آلي بشكل كامل وذلك لزيادة إنتاجه من 5200 رغيف إلى 26 ألف رغيف يوميا، بالإضافة إلى تحديث قسم الطباعة بشكل كامل لمواكبة السوق المحلي.وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تسعى لتطوير ورفع كفاءة جميع المشروعات الإنتاجية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين.